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کد خبر: ۳۳۶۱۹۲
تاریخ انتشار : ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۲
سرویس کیهان » اخبار
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سردار محبی:

ادعای ترامپ درباره گفت‌وگو با سپاه توهم ناشی از شکست است

سخنگوی سپاه به تسنیم گفت: ادعای ترامپ درباره گفت‌وگوی پشت‌پرده با سپاه، توهمات ناشی از شکست است. 
سردار حسین محبی، سخنگوی سپاه در گفت‌وگو با تسنیم درباره ادعای ترامپ مبنی بر اینکه آمریکا از طریق کانال پشت‌پرده با مقامات سپاه پاسداران درباره موضوعات جنگ در حال گفت‌وگو است، تاکید کرد: هیچ گفت‌وگویی میان مقامات سپاه با آمریکایی‌ها در جریان نیست و این دروغ ترامپ، صرفاً فانتزی‌هایی است که به‌خاطر توهمات و کابوس‌های ناشی از شکست و استیصال درجنگ به او دچار شده 
است. 
وی خاطرنشان کرد: سپاه، بازو و زبانِ قدرت ملت ایران و جمهوری اسلامی است و حرف خود را در میدان می‌زند؛ مباحث دیپلماتیک در حوزه‌ کاری بخش‌های دیگری از جمهوری اسلامی است و البته طبق اطلاعی که داریم و بر مبنای تاکیدات مسئولان محترم وزارت خارجه، حتی در این بخش هم به خاطر خلف‌وعده‌ها و تجربه‌های تاریکی که از نقض عهدهای مکرر و دائمی آمریکا وجود دارد، در حال حاضر هیچ گفت‌وگویی با آمریکایی‌ها صورت نمی‌گیرد. سردار محبی با تاکید بر اینکه «خیال‌پردازی ذهنی ترامپ کمکی به او در میدان نمی‌کند»، خاطرنشان کرد: ترامپ تلاش می‌کند با این اظهارات، قیمت نفت و انرژی را در دنیا به‌طور موقت کنترل کند؛ امّا او تنها یک راه واقعی پیش رو دارد و آن پذیرش شکست، و اجرای شروطی است که ایران تعیین کرده؛ لذا آمریکایی‌ها هرچه زودتر و سریع‌تر ناکامی را بپذیرند و بر مبنای آن تصمیم بگیرند، کشورشان را از خسارت‌های بزرگ‌تر و بیشتر نجات 
می‌دهند. 

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