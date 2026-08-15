مرگ کاغذ سفید؛ بحران کاغذ و فشار اقتصادی بر مطبوعات و نشر

علی علیپور

بحران کاغذ در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی صنعت نشر و مطبوعات تبدیل شده است؛ بحرانی که افزایش قیمت مواد اولیه، هزینه‌های چاپ و مشکلات توزیع را به زنجیره‌ای از مشکلات برای ناشران و رسانه‌های مکتوب تبدیل کرده است.

نشریات محلی و ناشران شهرستانی نیز بیش از بسیاری از فعالان این حوزه با دشواری‌های اقتصادی و محدودیت‌های بازار دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

افزایش قیمت کاغذ، جدا از بالا بردن هزینه تولید کتاب و نشریه، موجب کاهش تیراژ آثار نیز شده است. ناشران در شرایطی که با کاهش قدرت خرید مخاطبان و دشواری فروش کتاب‌های چاپ‌شده مواجه هستند، ناچارند در انتخاب موضوعات و میزان تیراژ با احتیاط بیشتری عمل کنند.

یکی از ناشران، افزایش هزینه تمام‌شده کتاب را از مهم‌ترین مشکلات این حوزه می‌داند و معتقد است دولت می‌تواند با نظارت دقیق و اختصاص یارانه‌های هدفمند برای تهیه کاغذ (متناسب با میزان فعالیت و کارنامه ناشران)، از شدت نوسانات قیمت جلوگیری کند.

به اعتقاد این ناشر، مشکلات ناشران تنها به تأمین مواد اولیه محدود نمی‌شود و نبود شبکه توزیع مناسب، به‌ویژه برای ناشران شهرستانی، یکی دیگر از مشکلات جدی این حوزه است. ایجاد مراکز پخش تخصصی برای معرفی آثار نویسندگان و ناشران، از جمله راهکارهایی است که می‌تواند به حفظ و بقای این کسب‌وکارها کمک کند.

وابستگی بخش قابل‌توجهی از درآمد برخی انتشارات به فروش مستقیم در فروشگاه‌ها نیز موجب شده است نبود یک شبکه توزیع قدرتمند، دسترسی آثار به مخاطبان را محدود کند. در چنین شرایطی، انتشار یک اثر الزاماً به معنای امکان فروش و بازگشت سرمایه ناشر نیست.

در کنار مشکلات مربوط به کاغذ و توزیع، مسائل بیمه‌ای نیز از دیگر دغدغه‌های ناشران است. برخی فعالان این حوزه با اشاره به الزام ناشران به رعایت قوانین مالیاتی، افزایش فشارهای بیمه‌ای در سال‌های اخیر را نیازمند بازنگری می‌دانند.

حمایت از نویسندگان جوان نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این حوزه است. چاپ آثار نویسندگان جوان حتی در تیراژهای محدود می‌تواند به حفظ انگیزه و تداوم فعالیت آن‌ها کمک کند و زمینه را برای ورود استعدادهای جدید به صنعت نشر فراهم آورد.

مطبوعات محلی زیر فشار هزینه‌ها

بحران کاغذ در حوزه مطبوعات نیز شرایط دشواری ایجاد کرده است. افزایش هزینه چاپ، کاهش درآمدهای تبلیغاتی و محدود بودن حمایت‌های مالی، فعالیت بسیاری از نشریات مکتوب را با مشکل مواجه کرده است؛ شرایطی که برای رسانه‌های محلی، به دلیل محدود بودن منابع درآمدی، دشوارتر است.

بررسی وضعیت مطبوعات محلی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد بسیاری از این رسانه‌ها، با وجود سابقه طولانی فعالیت، با مشکلات جدی اقتصادی مواجه شده‌اند. افزایش هزینه‌های چاپ و انتشار، رشد قیمت کاغذ و کاهش منابع درآمدی، موجب شده است تیراژ بسیاری از نشریات محلی نسبت به سال‌های گذشته کاهش پیدا کند و ادامه انتشار منظم برای آن‌ها دشوارتر شود.

در سال‌های گذشته، برخی نشریات محلی با تیراژهای قابل‌توجه و به‌صورت منظم منتشر می‌شدند و در مقاطع خاص، از جمله زمان برگزاری انتخابات، افزایش چشمگیری در میزان انتشار داشتند. با این حال، افزایش هزینه‌های تولید و تغییر شرایط اقتصادی موجب شده است این نشریات برای حفظ انتشار خود با فشار بیشتری مواجه شوند.

یارانه مطبوعات نیز در دوره‌هایی بر اساس نظام امتیازبندی به نشریات اختصاص پیدا می‌کرد و بخشی از هزینه‌های انتشار را پوشش می‌داد، اما افزایش شدید قیمت کاغذ و سایر هزینه‌های تولید باعث شده است حمایت‌های موجود تناسب کمتری با هزینه‌های واقعی انتشار داشته باشد.

افزایش قیمت کاغذ، یکی از مهم‌ترین عوامل فشار اقتصادی بر مطبوعات به شمار می‌رود. رشد چندبرابری قیمت این ماده اولیه، سهم قابل‌توجهی از هزینه‌های انتشار را به خود اختصاص داده و در کنار کاهش درآمدهای تبلیغاتی و محدودیت قدرت خرید مخاطبان، شرایط فعالیت بسیاری از نشریات محلی را دشوار کرده است.

فعالان مطبوعات محلی نسبت به سیاست‌های حمایتی دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انتقادهایی دارند و معتقدند حمایت از رسانه‌های محلی باید جدی‌تر دنبال شود. چاپ نامنظم نشریات نیز می‌تواند آن‌ها را با محدودیت‌های قانونی و خطر لغو امتیاز مواجه کند؛ موضوعی که در شرایط اقتصادی فعلی فشار مضاعفی بر رسانه‌های مکتوب وارد می‌کند.

یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده برای حمایت از مطبوعات، تأمین ارز مورد نیاز واردات کاغذ است تا این کالای ضروری برای فعالیت رسانه‌های مکتوب با هزینه کمتری در اختیار آن‌ها قرار گیرد.

بحران کاغذ و مسئله توزیع یارانه

در کنار افزایش قیمت کاغذ، نحوه توزیع حمایت‌های دولتی نیز از دیگر موضوعات مورد انتقاد فعالان صنعت نشر است. یکی از ناشران، نظام فعلی توزیع کاغذ را شفاف و منصفانه نمی‌داند و معتقد است در برخی موارد، میزان سهمیه اختصاص‌یافته با میزان فعالیت ناشران تناسب ندارد. به گفته یکی از ناشران، در مواردی ناشرانی با تعداد عناوین و تولیدات محدود، سهمیه کاغذ بیشتری نسبت به ناشران قدیمی‌تر و پرکار دریافت کرده‌اند. از نگاه او، نبود معیارهای شفاف در این زمینه می‌تواند موجب دلسردی ناشران فعال و کاهش اثربخشی حمایت‌های دولتی شود.

عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مدیریت بازار کاغذ نیز از نگاه برخی فعالان این حوزه رضایت‌بخش نیست و برنامه جامعی برای ساماندهی بازار کاغذ مشاهده نشده است.

چشم‌انداز بازار کاغذ نیز همچنان با ابهام همراه است. افزایش مداوم قیمت و نبود ثبات در بازار باعث شده هزینه کاغذ به یکی از متغیرهای تعیین‌کننده در اقتصاد نشر تبدیل شود؛ متغیری که افزایش آن مستقیماً بر قیمت تمام‌شده کتاب و نشریات اثر می‌گذارد.

کاغذ؛ مسئله‌ای فراتر از یک کالای مصرفی

مجموع این شرایط نشان می‌دهد مسئله کاغذ دیگر صرفاً یک مشکل اقتصادی برای ناشران یا مدیران رسانه‌ها نیست و به یکی از مسائل اساسی این زنجیره تبدیل شده است. افزایش هزینه‌های تولید، کاهش قدرت خرید مخاطب، مشکلات توزیع، محدودیت درآمدهای تبلیغاتی و ابهام در نحوه تخصیص حمایت‌های دولتی، مجموعه‌ای از فشارها را بر فعالان این حوزه وارد کرده است.

در این میان، نشریات محلی با توجه به محدود بودن منابع مالی و تبلیغاتی، آسیب‌پذیری بیشتری دارند و ادامه فعالیت بسیاری از آن‌ها به توانایی مدیرانشان برای عبور از بحران‌های مالی وابسته شده است. ناشران نیز در شرایطی قرار گرفته‌اند که افزایش هزینه تولید همزمان با دشواری فروش کتاب، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از آن‌ها گرفته است. در چنین شرایطی، سیاست‌گذاری درباره کاغذ و نحوه حمایت از صنعت نشر و مطبوعات می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در آینده این حوزه داشته باشد.

فعالان این عرصه بر ضرورت حمایت هدفمند، شفاف و متناسب با میزان فعالیت ناشران و رسانه‌ها تأکید دارند. ایجاد ثبات در بازار کاغذ، تقویت شبکه توزیع و بازنگری در سیاست‌های حمایتی می‌تواند بخشی از مشکلات موجود را کاهش دهد. در غیر این صورت، ادامه روند افزایش هزینه‌ها و کاهش توان اقتصادی فعالان، بقای بخشی از رسانه‌های مکتوب و کسب‌وکارهای وابسته به صنعت نشر را با تهدید جدی مواجه خواهد کرد.