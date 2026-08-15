کد خبر: ۳۳۶۰۵۲
تاریخ انتشار : ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۹
استاندار اصفهان:
مسائل مسکن خبرنگاران در حال پیگیری است
اصفهان- خبرنگار کیهان:
استاندار اصفهان گفت: مسائل خبرنگاران استان در کمیتهای با محوریت معاون سیاسی، اجتماعی و فرهنگی استانداری و با مشارکت خبرنگاران و پیشکسوتان این حوزه بررسی شده و موضوع تأمین مسکن خبرنگاران نیز در قالب این نظام مسائل، به تفکیک شهرستانها در حال پیگیری است.
مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان اظهار کرد: پس از نشست با اصحاب رسانه استان، کمیتهای با محوریت معاون سیاسی، اجتماعی و فرهنگی استانداری تشکیل شد تا مسائل و مشکلات خبرنگاران با مشارکت فعالان این حوزه مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد. وی افزود: در این کمیته، خبرنگاران و پیشکسوتان عرصه رسانه نیز حضور دارند و مسائل این قشر به صورت دقیق احصا و برای هر یک از موضوعات، متناسب با شرایط موجود، راهکارهایی در نظر گرفته شده است.