«از میناب تا اصفهان؛ یک ایران مدرسه مهر» شعار امسال ستاد مهر

اصفهان-خبرنگار کیهان:

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار اصفهان، با اشاره به جنایات اخیر رژیم صهیونیستی و حمله به مدرسه میناب تأکید کرد: پیشنهاد همکاران ما برای شعار امسال ستاد مهر، با هدف تکریم دانش‌آموزان مدرسه میناب مطرح شد و بر همین اساس شعار سال جاری از میناب تا اصفهان؛ یک ایران مدرسه مهر تعیین شده است.

سعید ساکت ادامه داد: هدف از انتخاب این شعار این است که یاد و خاطره خون پاک دانش‌آموزان شهید در سراسر ایران عزیز، به‌ویژه شهدای مدرسه میناب، همواره در ذهن‌ها باقی بماند و این یاد و خاطره الهام‌بخش فعالیت‌های ما در ستاد مهر باشد. معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار اصفهان، گفت: با آغاز سال تحصیلی، الگوی تردد در شبکه معابر شهر به‌طور محسوسی تغییر می‌کند و با توجه به حضور جامعه دانش‌آموزی در سطح شهر، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق در حوزه‌های فنی، مهندسی، لجستیکی و خدماتی هستیم تا بازگشایی مدارس با آرامش و ایمنی همراه باشد. وی افزود: بیش از ۹۴۰ هزار دانش‌آموز در استان اصفهان حضور دارند که حدود ۴۰ درصد از این تعداد، معادل نزدیک به ۳۸۰ هزار دانش‌آموز، در محدوده کلان‌شهر اصفهان تحصیل می‌کنند و برای رفت‌وآمد از شیوه‌های مختلفی مانند سرویس مدارس، اتوبوس، مترو و حمل‌ونقل فعال شامل پیاده‌روی و دوچرخه استفاده خواهند کرد. ساکت با اشاره به تجربه سال گذشته اظهار کرد: سال گذشته هماهنگی مناسبی میان شهرداری، پلیس راهور، آموزش‌وپرورش و استانداری اصفهان شکل گرفت و اجرای مصوبه شناورسازی ساعات فعالیت ادارات نیز کمک کرد تا ازدحام ترافیکی بهتر مدیریت شود و نتایج خوبی در این زمینه به دست آید.