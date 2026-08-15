حمایت از غیورمردان فولاد مبارکه برای بازسازی کوره هشت در جریان جنگ رمضان

اصفهان-خبرنگار کیهان:

در طراحی کیت اول سپاهان، نمایی از کارخانه فولاد روی پیراهن نقش بسته است و در کیت دوم نیز المانی برگرفته از کوره فولاد مورد استفاده قرار گرفته تا ارتباط این دو پیراهن با مجموعه مالک باشگاه در طراحی آن‌ها نیز دیده شود.

مدیرباشگاه فرهنگی ورزشی سپاهان اصفهان با این اقدام ارزشی و فرهنگی، از غیور مردان و جهادگران فولاد مبارکه اصفهان که در عرض ۴۵ روز موفق شدند کوره شماره هشت این کارخانه که مورد هجوم ناجوانمردانه دشمن آمریکایی و صهیونیستی قرار گرفته بود را بازسازی و به مدار تولید بازگردانند، قدردانی و قدرت و توان نیروی انسانی ایرانی را به رخ جهان بکشاند.

با این حال، جزئیات پیراهن جدید سپاهان تنها به فولاد محدود نمی‌شود. روی بازوی هر دو کیت، نماد ماهی آفانیوس اصفهان دیده می‌شود؛ گونه‌ای بومی و در معرض انقراض که حضور آن بر پیراهن طلایی‌پوشان، اشاره‌ای به اهمیت توجه به زیست‌بوم اصفهان دارد.

سپاهانی‌ها همچنین تاریخ باشگاه را در طراحی لباس لحاظ کرده‌اند. عدد ۱۹۵۳ به‌عنوان سال تأسیس باشگاه در پشت یقه درج شده و برای شماره پیراهن بازیکنان نیز فونتی اختصاصی طراحی شده است؛ فونتی که لوگوی سپاهان در ساختار اعداد آن جای گرفته است.

به این ترتیب، سپاهان در طراحی لباس‌های جدید خود ضمن حمایت از مالک خود تلاش کرده سه مؤلفه اصلی هویت باشگاه را در کنار یکدیگر قرار دهد؛ اصفهان، کارخانه فولاد مبارکه و تاریخ باشگاه، سه عنصری که هر یک به شکلی در جزئیات کیت‌های جدید طلایی‌پوشان بازتاب یافته‌اند.