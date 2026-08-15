از هزینه ترحیم تا کادوی تولد؛ ۳ زندانی همدانی به آغوش خانواده بازگشتند

همدان- خبرنگار کیهان:

مدیرعامل ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند استان همدان از آزادی سه زندانی جرایم غیرعمد با نیت خیرخواهانه دو خانواده همدانی خبر داد و گفت: خانواده‌ای با اهدای هزینه مراسم ترحیم و خانواده‌ای دیگر با اختصاص هزینه جشن تولد، زمینه آزادی سه زندانی و بازگشت آنان به آغوش خانواده‌هایشان را فراهم کردند.

یدالله روحانی‌منش اظهار کرد: خانواده مرحوم حاج غلامرضا قائمی با اهدای ۲۵۰ میلیون تومان، هزینه مراسم ترحیم آن مرحوم را به آزادی دو زندانی جرایم غیرعمد اختصاص دادند و به این ترتیب دو پدر زندانی که به دلیل مشکلات مالی و بدهی در زندان به سر می‌بردند، آزاد شدند.

وی افزود: هر دو زندانی متأهل و دارای فرزند بودند و آزادی آنان شادی و آرامش را به خانواده‌هایشان بازگرداند.

روحانی‌منش همچنین به اقدام خیرخواهانه همسر یکی از شهدای جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: این بانوی ایثارگر همزمان با سالروز تولد همسر شهیدش، هزینه جشن تولد را صرف آزادی یک زندانی کرد تا هدیه‌ای ماندگار به یاد همسر شهیدش اهدا کرده باشد.

وی با قدردانی از اقدام خداپسندانه این دو خانواده اظهار کرد: تبدیل هزینه‌های مراسم و مناسبت‌های خانوادگی به کمک برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد، اقدامی ارزشمند و ماندگار است که علاوه‌بر زنده نگه داشتن یاد درگذشتگان و عزیزان، می‌تواند گرهی از زندگی خانواده‌های نیازمند باز کند.

مدیرعامل ستاد دیه استان همدان با اشاره به ضرورت مشارکت خیران در آزادی زندانیان جرایم غیرعمد گفت: هم‌اکنون ۴۰۳ محکوم جرایم غیرعمد، از جمله بدهکاران مهریه و نفقه و افرادی که به دلیل ناتوانی در پرداخت دیه ناشی از حوادث کار و تصادفات در زندان‌های استان همدان به سر می‌برند.