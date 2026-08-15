بوشهر- خبرنگار کیهان:

️با حمایت بانک کشاورزی طرح توسعه‌ای یک واحد بسته‌بندی و تولید شکلات و محصولات خرمایی به ظرفیت جدید 66 تن در سال در روستای هفت باغ شهرستان جم استان بوشهر به بهره‌برداری رسید.

این طرح متعلق به بخش خصوصی بوده و از محل اعتبار کمک‌های فنی اعتباری بودجه سال ۱۴۰۲ و با حمایت بانک کشاورزی استان بوشهر اجرا شده است. ️برای راه‌اندازی واحد تولید ارده و فرآوری محصولات خرمایی در مجموع 30 میلیارد ریال سرمایه‌گذاری انجام شده که از این میزان، 20 میلیارد ریال از محل تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی تأمین شده است. ️با بهره‌برداری از این طرح، زمینه اشتغال مستقیم برای 7 نفر فراهم شده است.