پایان عملیات اجرائی رینگ آبرسانی جنوب غرب شیراز
شيراز- خبرنگار كيهان:
بهمن بهروزی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شیراز از تکمیل موفقیتآمیز عملیات اجرائی رینگ آبرسانی جنوب غرب شیراز خبر داد و اعلام کرد که خط انتقال ۱۰۰۰ میلیمتری GRP در خیابان پرستار، آماده بهرهبرداری و ورود به مدار است.
بهروزی با اشاره به اهمیت راهبردی این پروژه تصریح کرد: با اتمام عملیات لولهگذاری در خیابانپرستار، اتصال مخازن معالیآباد به مخزن دراک بهطور کامل برقرار شده و این رینگ حیاتی آماده خدمترسانی جهت ایجاد پایداری حداکثری در شبکه توزیع آب مناطق جنوب غربی کلانشهر شیراز است. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شیراز در پایان افزود: با بهرهبرداری از این خط انتقال ۶ کیلومتری، گام مهمی در جهت مدیریت بهینه منابع آبی و ارتقای تابآوری زیرساختهای آبرسانی شیراز برداشته شده است که تأثیر مستقیمی بر بهبود وضعیت فشار آب در مناطق تحت پوشش خواهد داشت.