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کد خبر: ۳۳۶۰۴۶
تاریخ انتشار : ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۴
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کشف ۵۹ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز در بوشهر در یک روز؛ ۱۹۴ کیلووات برق به شبکه بازگشت

بوشهر ـ خبرنگار کیهان :
 مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر از کشف و جمع‌آوری ۵۹ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز در شهرستان‌های عسلویه و دشتستان خبر داد و گفت: این تجهیزات با استفاده از انشعاب‌های غیرمجاز و پیش از کنتور، برق مورد نیاز خود را تأمین می‌کردند و با جمع‌آوری آنها، ۱۹۴ کیلووات بار غیرمجاز از شبکه برق استان حذف شد.
غلامرضا حشمتی اظهار کرد: در جریان بازرسی و پایش‌های میدانی در شهرستان عسلویه، چهار دستگاه استخراج رمزارز با توان مصرفی ۱۵ کیلووات در یک اتاق مستقل در حیاط ملک مسکونی شناسایی و کشف شد.
وی افزود: در این ملک پنج واحد ویلایی مستقل وجود داشت که یک واحد دارای انشعاب غیرمجاز برای استخراج رمزارز و سه واحد دیگر نیز دارای انشعاب غیرمجاز برای مصارف مسکونی بودند که با هماهنگی دادستانی و نیروی انتظامی شهرستان عسلویه، انشعاب‌های غیرمجاز قطع و تجهیزات جمع‌آوری شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر ادامه داد: در مورد دیگری که با گزارش مردمی در شهر وحدتیه شناسایی شد، هشت دستگاه استخراج رمزارز با توان مصرفی ۲۵ کیلووات در اتاقکی واقع در حیاط یک منزل مسکونی و داخل سایلنت‌باکس نصب شده بود.
حشمتی گفت: این تجهیزات نیز از انشعاب غیرمجاز پیش از کنتور استفاده می‌کردند که پس از هماهنگی با پلیس و قوه فضائیه استان بوشهر، برق محل قطع و دستگاه‌های استخراج رمزارز جمع‌آوری شد.
وی اضافه کرد: همچنین در شهرستان دشتستان و شهر زیارت، ۲ دستگاه استخراج رمزارز با توان مصرفی ۹ کیلووات در یک منزل مسکونی شناسایی شد که با گزارش مردمی و همکاری پلیس امنیت اقتصادی استان بوشهر، دادستانی و نیروی انتظامی شهرستان، برق محل قطع و تجهیزات غیرمجاز جمع‌آوری شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر همچنین از کشف و جمع‌آوری 45 دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز در شهر برازجان خبر داد و بیان کرد: این تجهیزات در سه محله مسکونی شناسایی و در مجموع 145 کیلووات بار غیرمجاز از شبکه برق استان حذف شد.

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