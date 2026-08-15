اصفهان-خبرنگارکیهان:

مدیر منطقه ۴ شهرداری اصفهان از پایان عملیات اصلاح، ساماندهی و بازسازی پیاده‌روهای بوستان نهج‌البلاغه واقع در مجموعه فرهنگی‌تفریحی باغ غدیر با اعتباری بالغ بر سه میلیارد تومان خبر داد.

حمید عصارزادگان با تأکید بر اهمیت ارتقای کیفی زیرساخت‌های شهری و تسهیل در تردد شهروندان اظهار کرد: پروژه بازسازی و مناسب‌سازی پیاده‌روهای بوستان نهج‌البلاغه در باغ غدیر با هدف بهبود منظر شهری، ارتقای ایمنی و افزایش رفاه بازدیدکنندگان، با تخصیص اعتباری معادل ۳۰ میلیارد ریال (۳ میلیارد تومان) به مرحله اجرا درآمد و به بهره‌برداری

رسید.

وی با اشاره به هویت معنوی و فرهنگی این مجموعه افزود: واقعه غدیر نماد ولایت و پیوند امت با رهبری الهی است؛ از این‌رو ایجاد بوستان نهج‌البلاغه در باغ غدیر با اعتبار ۷۰۰ میلیارد تومان بستر مناسبی برای تجلی فرهنگ علوی و نمایش جلوه‌های این واقعه بزرگ در قالب‌های هنری و شهری به شمار می‌رود. هدف ما فراتر از ایجاد یک فضای تفریحی، فراهم‌کردن محیطی جهت تأمل، آموزش و الگوسازی سیره‌ی امیرالمؤمنین‌(ع) برای شهروندان است. مدیر منطقه ۴ شهرداری اصفهان تصریح کرد: در بازسازی و طراحی این بوستان نهج‌البلاغه، اولویت اصلی بر بهره‌گیری از معماری ایرانی‌اسلامی و جانمایی المان‌های مفهومی مرتبط با غدیر قرار گرفته است تا مراجعه‌کنندگان در کنار استفاده از فضایی زیبا و آرام، با آموزه‌های ماندگار نهج‌البلاغه آشنا شوند.