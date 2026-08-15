اصفهان-خبرنگارکیهان:

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه مهم‌ترین معیار ارزیابی دولت، وضعیت معیشت مردم است، گفت: اگر مدیری پس از دو سال هنوز نتوانسته اثر ملموسی بر سفره مردم بگذارد، ماندنش نه به نفع دولت است و نه به نفع کشور؛ ترمیم کابینه باید بر مبنای کارآمدی باشد، نه ملاحظات سیاسی.

حامد یزدیان با اشاره به گذشت دو سال از آغاز به کار دولت چهاردهم اظهار کرد: مردم امروز دیگر عملکرد دولت را با آمار و گزارش‌های روی کاغذ قضاوت نمی‌کنند؛ معیار اصلی، قیمت کالاهای اساسی، هزینه مسکن، اشتغال و قدرت خرید خانوارهاست. وی افزود: ممکن است در جلسات اداری همه چیز امیدوارکننده به نظر برسد، اما اگر نتیجه این تصمیمات در بازار و سفره مردم دیده نشود، طبیعی است که جامعه انتظار اصلاحات جدی در تیم مدیریتی دولت را داشته باشد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ترمیم کابینه ضرورتی مدیریتی است، تصریح کرد: تغییر مدیر ناکارآمد، اعتراف به شکست نیست؛ بلکه نشانه مسئولیت‌پذیری است. اشکال آنجاست که برخی مدیران، با وجود کارنامه‌ای که رضایت عمومی ایجاد نکرده، همچنان تصور می‌کنند صرف حضورشان در جایگاه مدیریتی، موفقیت محسوب می‌شود.

یزدیان با کنایه به عملکرد برخی مدیران اقتصادی گفت: بعضی از مسئولان، تورم را در گزارش‌ها مهار می‌کنند اما مردم آن را هر روز در فروشگاه‌ها و بازار لمس می‌کنند. فاصله میان گزارش‌های رسمی و واقعیت زندگی مردم، زنگ خطری است که نباید از کنار آن به سادگی عبور کرد.

وی ادامه داد: دولت باید میان مدیرانی که تنها خوب گزارش می‌نویسند و مدیرانی که مشکل مردم را حل می‌کنند، تفاوت قائل شود. مردم از مسئولان انتظار دارند گره از زندگی آنها باز شود، نه اینکه هر بار با توجیهی جدید درباره چرایی مشکلات مواجه شوند.

نماینده مردم اصفهان با اشاره به وضعیت کشور در دوران جنگ و پساجنگ اظهار داشت: وضع ویژه کشور، ضرورت تصمیم‌گیری‌های سریع و دقیق را دوچندان کرده است. در چنین وضعیتی، حفظ مدیرانی که قدرت تصمیم‌گیری، ابتکار عمل یا توان اجرای برنامه‌ها را ندارند، به معنای تحمیل هزینه مضاعف به مردم است.وی همچنین عملکرد اطلاع‌رسانی دولت را نیازمند بازنگری دانست و گفت: در موضوعات حساسی مانند سیاست‌های اقتصادی یا قیمت حامل‌های انرژی، انتشار اخبار متناقض، آرامش روانی جامعه را بر هم می‌زند. دولت باید پیش از هر تصمیم اقتصادی، اعتماد عمومی را مدیریت کند؛ زیرا سرمایه اجتماعی، مهم‌ترین پشتوانه اجرای اصلاحات اقتصادی است.

یزدیان در پایان خاطرنشان کرد: امروز مطالبه مجلس، مطالبه‌ای سیاسی نیست؛ مطالبه معیشت مردم است. هر مدیری که نتوانسته در بهبود شاخص‌های اقتصادی، کنترل تورم، رونق تولید و افزایش رفاه عمومی نقش مؤثری ایفا کند، باید جای خود را به نیروهای کارآمدتر بدهد. مردم دیگر فرصت آزمون و خطا ندارند و انتظار دارند دولت در سومین سال فعالیت خود، با شجاعت و بدون ملاحظه، درباره مدیران کم‌اثر تصمیم بگیرد.