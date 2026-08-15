افتتاح دفتر کلینیک کسبوکار استان قزوین
قزوین- خبرنگار کیهان:
در آستانه روز ملی حمایت از صنایع کوچک، دفتر کلینیک کسبوکار استان قزوین با هدف عارضهیابی تخصصی، رفع موانع تولید و شتابدهی به رشد واحدهای صنعتی در محل شرکت شهرکهای صنعتی استان افتتاح شد.
با حضور صفیخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین، لشگری مدیرکل صمت، عبدیان رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن، کشاورز شاهباز مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین، غفوری مدیرکلینیک کسب و کار استان و جمعی از نخبگان صنعتی و نمایندگان تشکلهای بخش خصوصی برگزار شد.
در این مراسم کشاورز شاهباز مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین بر اهمیت این کلینیک به عنوان مرکزی برای عارضهیابی علمی و ارائه راهکارهای عملیاتی جهت احیای واحدهای راکد و توسعه ظرفیت واحدهای فعال تأکید کرد. همچنین در این رویداد از پلتفرم «ویتال پلاس» رونمایی شد. این سکوی هوشمند قرار است با بهرهگیری از دانش روز، فرآیند عارضهیابی و سنجش بلوغ سازمانی صنایع کوچک را در استان تسهیل نماید.