کشف بیش از ۲۳۰ میلیارد ریال کالای قاچاق در آبهای بوشهر
بوشهر- خبرنگار کیهان:
فرمانده مرزبانی استان بوشهر از توقیف ۴ فروند شناور با کشف بیش از ۲۳۳ میلیارد ریال کالای قاچاق در آبهای این استان خبر داد.
سردار عبدالله خسروی اظهار داشت: مرزبانان در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، طی اشراف اطلاعاتی و چند عملیات هدفمند موفق به شناسایی و توقیف چهار فروند شناور باری حامل کالای قاچاق در آبهای استان شدند.
فرمانده مرزبانی استان بوشهر با اشاره به اینکه در این عملیات پنج نفر دستگیر شدهاند، خاطرنشان کرد: ارزش ریالی کالاهای کشف شده ۲۳۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.
وی افزود: کالاهای مکشوفه شامل ۲۰۰ عدد دوربین شکاری، ۱۳ هزار متر پارچه، ۲۳۰ عدد پنل خورشیدی، ۶ هزار عدد ابزارآلات و ۹۶ قلم آمپول پزشکی است که سودجویان قصد داشتند بهصورت غیرمجاز و خارج از چارچوب قانونی جابهجا کنند که با هوشیاری و اقدام بموقع مرزبانان ناکام ماندند.