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کد خبر: ۳۳۶۰۴۰
تاریخ انتشار : ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۴
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مشارکت مردم روستاهای تالش در طرح‌های عمرانی

تالش – خبرنگار کیهان: 
مهندس شهرام امانی بخشدار مرکزی در بازدید از روستا‌های کسمه‌جان و سیله‌سر گفت: با توجه به توانمندی که در دهیاران و اهالی در زمینه مشارکت‌های مردمی وجود دارد، می‌شود روستاهای بخش مرکزی تالش را در استان و کشور نمونه کرد.
وی افزود: هر چقدر میزان مشارکت مردم بیشتر باشد توان دولت در انجام پروژه بیشتر و در نتیجه رضایت مردم حاصل خواهد شد. 
بخشدار مرکزی افزود: هماهنگی بین دهیاران و شوراها می‌توانند در امر پیشرفت روستا مثمر ثمر باشد و گفت تمام تلاش ما در بخش هم‌افزایی بین همه دستگاه اجرائی و خدمات‌رسان با مردم است.
تأکید کمیسیون اقوام، فرق و مذاهب تالش بر تقویت وحدت و انسجام اسلامی
جلسه کمیسیون اقوام، فرق و مذاهب شهرستان تالش به ریاست رحیم رحیمی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری تالش، با محوریت تقویت وحدت و همبستگی میان اقوام و مذاهب برگزار شد.
در این جلسه بر اهمیت وحدت کلمه، پیروی از ولایت فقیه و حفظ اتحاد مقدس به‌عنوان یکی از توصیه‌های رهبر شهید انقلاب تأکید و بر ضرورت تقویت همدلی، انسجام و همبستگی در جامعه اسلامی تأکید شد.

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