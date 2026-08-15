تالش – خبرنگار کیهان:

مهندس شهرام امانی بخشدار مرکزی در بازدید از روستا‌های کسمه‌جان و سیله‌سر گفت: با توجه به توانمندی که در دهیاران و اهالی در زمینه مشارکت‌های مردمی وجود دارد، می‌شود روستاهای بخش مرکزی تالش را در استان و کشور نمونه کرد.

وی افزود: هر چقدر میزان مشارکت مردم بیشتر باشد توان دولت در انجام پروژه بیشتر و در نتیجه رضایت مردم حاصل خواهد شد.

بخشدار مرکزی افزود: هماهنگی بین دهیاران و شوراها می‌توانند در امر پیشرفت روستا مثمر ثمر باشد و گفت تمام تلاش ما در بخش هم‌افزایی بین همه دستگاه اجرائی و خدمات‌رسان با مردم است.

تأکید کمیسیون اقوام، فرق و مذاهب تالش بر تقویت وحدت و انسجام اسلامی

جلسه کمیسیون اقوام، فرق و مذاهب شهرستان تالش به ریاست رحیم رحیمی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری تالش، با محوریت تقویت وحدت و همبستگی میان اقوام و مذاهب برگزار شد.

در این جلسه بر اهمیت وحدت کلمه، پیروی از ولایت فقیه و حفظ اتحاد مقدس به‌عنوان یکی از توصیه‌های رهبر شهید انقلاب تأکید و بر ضرورت تقویت همدلی، انسجام و همبستگی در جامعه اسلامی تأکید شد.