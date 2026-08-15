سرویس خارجی-

منابع محلی سوری از تداوم تاخت ‌و ‌تاز نظامیان اشغالگر اسرائیلی در جنوب سوریه، از قنیطره تا درعا، خبر دادند.

سابقه اشغالگری رژیم آپارتاید اسرائیل در خاک سوریه به جنگ ژوئن ۱۹۶۷ (خرداد ۱۳۴۶) بازمی‌گردد. در آن زمان اسرائیل بلندی‌های جولان را به تصرف خود درآورد و این منطقه از آن زمان تحت اشغال باقی مانده است. پس از جنگ ۱۹۷۳ (مهر ۱۳۵۲) نیز با وجود توافق جدایی نیروها در سال ۱۹۷۴ (۱۳۵۳)، بخش اشغال‌شده جولان به سوریه بازگردانده نشد و رژیم اسرائیل به تثبیت حضور خود در این منطقه ادامه داد. در ۱۴ دسامبر ۱۹۸۱ (۲۳ آذر ۱۳۶۰) نیز پارلمان رژیم اسرائیل با تحمیل قوانین و صلاحیت قضایی این رژیم بر جولان، عملاً گام دیگری برای الحاق آن برداشت، اقدامی که شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه ۴۹۷ در ۱۷ دسامبر ۱۹۸۱ (۲۶ آذر ۱۳۶۰) آن را «باطل و فاقد اثر حقوقی بین‌المللی» اعلام کرد و خواستار لغو آن شد. سازمان ملل در سال‌های بعد نیز بارها بر اشغالی بودن جولان و غیرقانونی بودن اقدامات اسرائیل برای تغییر وضعیت حقوقی، جمعیتی و جغرافیایی آن تأکید کرده است.

یورش به قنیطره

حالا هم آن اشغالگری ادامه دارد و وسعت بیشتری گرفته است. منابع محلی سوری از تداوم تحرکات و تجاوزات نظامیان رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه خبر می‌دهند. این اقدامات در تازه‌ترین مورد، با ورود یک گشتی اسرائیلی به منطقه میان روستاهای «صیدا» و «رزانیه» در حومه قنیطره همراه شده است. نیروهای اشغالگر پس از ورود به این منطقه، یک ایست بازرسی موقت ایجاد کردند و یک چوپان را نیز برای مدتی بازداشت کردند، هرچند ساعتی بعد وی را آزاد کرده و به مواضع نظامی خود بازگشتند. در رویدادی دیگر، نیروهای اسرائیلی پس از یورش به حومه قنیطره، دو چوپان دیگر را بازداشت و برای بازجویی با خود بردند؛ اقداماتی که نشان‌دهنده تداوم فشار و ایجاد فضای رعب در مناطق مرزی جنوب سوریه است.

درعا زیر پرواز جنگنده‌ها

دامنه تحرکات صهیونیست‌ها به قنیطره محدود نمانده و استان درعا نیز همزمان شاهد حضور و فعالیت نیروهای اسرائیلی بوده است. منابع محلی از پرواز گسترده جنگنده‌های رژیم صهیونیستی بر فراز درعا خبر داده‌اند و گشتی‌های وابسته به اسرائیل نیز وارد روستاهای «صیصون» و «جمله» در منطقه حوض الیرموک در حومه غربی این استان شده‌اند. همچنین نظامیان اسرائیلی به‌صورت متناوب و بدون هدف مشخص به سمت وادی معریه تیراندازی کرده‌اند؛ اقدامی که نگرانی ساکنان این منطقه را برانگیخته است. مجموعه این تحرکات در حالی صورت می‌گیرد که درعا پس از قنیطره، یکی از مناطقی است که بیشترین موارد نقض حریم آن توسط نظامیان اسرائیلی گزارش شده است.

آتش در مزارع قنیطره

تجاوزات اسرائیل در جنوب سوریه تنها به نفوذ زمینی و بازداشت شهروندان محدود نشده و خسارت به مناطق کشاورزی را نیز در پی داشته است. منابع سوری گزارش داده‌اند که در جریان حمله اخیر نیروهای رژیم صهیونیستی به حومه قنیطره، شلیک شدید گلوله‌های منور موجب وقوع آتش‌سوزی گسترده در زمین‌های کشاورزی شهر «الرفید» شده است. این آتش‌سوزی به محصولات کشاورزی آسیب زده و نگرانی و تنش را در میان ساکنان منطقه ایجاد کرده است. در همین حال، نیروهای اسرائیلی به تحرکات و تجمعات خود در مناطق مرزی ادامه داده‌اند و تاکنون برآورد دقیقی از میزان خسارات این آتش‌سوزی منتشر نشده است.

اشغال در سایه خلأ امنیتی

گفتنی است، تداوم این اقدامات به دوره پس از سقوط دمشق در آذر ۱۴۰۳ بازمی‌گردد؛ دوره‌ای که رژیم صهیونیستی با بهره‌برداری از خلأ امنیتی ایجادشده، حملات گسترده‌ای را علیه سوریه انجام داد. رژیم اسرائیل علاوه بر بمباران تأسیسات دفاعی و هواپیماهای جنگی سوریه، در منطقه قنیطره پیشروی کرده و بخش‌هایی از جنوب این کشور، از جمله ارتفاعات استراتژیک «جبل‌الشیخ»، را تحت اشغال خود درآورده است. درعا نیز در این مدت بارها هدف حملات توپخانه‌ای، نفوذ زمینی و پروازهای فشرده جنگنده‌های اسرائیلی قرار گرفته و حریم هوایی مناطق حومه دمشق و السویداء نیز در چند نوبت نقض شده است؛ روندی که از گسترش دامنه اقدامات نظامی اسرائیل در خاک سوریه حکایت دارد.