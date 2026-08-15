سرویس خارجی-

رژیم اسرائیل در ادامه تجاوزات خود به جنوب لبنان، با حمله هوایی به شهرک «انصار» در استان نبطیه، یک خانواده لبنانی را هدف قرار داد که در پی آن دست‌کم هفت نفر از اعضای این خانواده، از جمله سه کودک و دو زن، به شهادت رسیدند؛ این حمله‌، در کنار تداوم بمباران و تخریب مناطق مختلف جنوب لبنان، نقض آشکار آتش‌بس و تشدید فشار نظامی این رژیم علیه لبنان را نشان می‌دهد.

تپه‌های علی‌الطاهر در جنوب لبنان به‌عنوان یکی از نقاط استراتژیک و بسیار حساس منطقه نبطیه، از دیرباز جایگاه ویژه‌ای در معادلات نظامی و امنیتی این بخش از کشور داشته‌اند؛ ارتفاع نسبی این تپه‌ها امکان اشراف بر محورهای ارتباطی و مناطق پیرامونی را فراهم می‌سازد و همین ویژگی جغرافیایی، آنها را به موقعیت‌هایی تبدیل کرده که کنترل یا نفوذ در آنها می‌تواند توازن میدانی را تحت تأثیر قرار دهد. در ماه‌های اخیر، با تداوم تنش‌ها و تحرکات نظامی در جنوب لبنان، نام این تپه‌ها بیش از پیش در گزارش‌های خبری تکرار شده است، زیرا هرگونه تلاش برای پیشروی یا تثبیت حضور در ارتفاعات علی‌الطاهر، نه‌تنها ابعاد تاکتیکی دارد، بلکه به نمادی از رقابت بر سر حفظ یا تغییر معادله بازدارندگی در منطقه تبدیل شده و توجه رسانه‌ها و ناظران را به خود جلب کرده است. این اهمیت استراتژیک، تپه‌های علی‌الطاهر را به یکی از کانون‌های اصلی تحولات میدانی جنوب لبنان بدل ساخته و درک رویدادهای جاری در این پهنه جغرافیایی را بدون توجه به جایگاه این ارتفاعات ناقص می‌گذارد؛ البته بگذریم که دولت غربگرای لبنان همچنان در خواب مذاکره سِیر می‌کند و بیشترین اعتراضش در حد به تعویق انداختن مذاکرات است، وقتی هیچ راه بدیلی برای مذاکره ندارد و گوشش به حرف‌های حزب‌الله نیز بدهکار نیست! در گزارش پیش‌رو هم بارها نام این منطقه را خواهید خواند.

خانواده‌ای زیر آوار

جنوب لبنان بار دیگر شاهد حمله‌ای خونین از سوی رژیم آپارتاید اسرائیل بود که رژیم در این حمله، در شهرک «انصار» استان نبطیه، یک خانواده را هدف قرار داد و به شهادت تمامی اعضای آن انجامید. براساس گزارش‌های منتشرشده، در این حمله دست‌کم هفت نفر، از جمله سه کودک و دو زن، جان خود را از دست داده و دو نفر دیگر نیز زخمی شده‌اند. جنگنده‌های اسرائیلی از ساعات ابتدایی روز شنبه چندین نقطه در جنوب لبنان از جمله انصار، تپه‌های علی‌الطاهر، نبطیه الفوقا و دیرالزهرانی را هدف قرار دادند. تصاویر منتشرشده از محل حمله نیز از حجم قابل‌توجه ویرانی‌ها حکایت دارد؛ خانه‌ای که باید محل امنیت یک خانواده می‌بود، به صحنه‌ای از مرگ و ویرانی تبدیل شده است.

تداوم کشتار

ابعاد حملات تنها به شهرک انصار محدود نمانده است. وزارت بهداشت لبنان از شهادت و زخمی‌شدن شمار دیگری از شهروندان در حملات هوایی رژیم صهیونیستی به انصار و دیرالزهرانی خبر داده و در یکی از این حملات، دو نفر در دیرالزهرانی به شهادت رسیده و ۹ نفر زخمی شده‌اند. در چنین شرایطی، ادعای همیشگی رژیم اسرائیل درباره هدف قرار دادن «اهداف نظامی» با واقعیتی مواجه می‌شود که در آن زنان و کودکان نیز در میان قربانیان قرار دارند.

نخست‌وزیر لبنان نیز با اشاره مستقیم به کشتار انصار تصریح کرده است که شهدای این حمله، از جمله زنان و کودکان، زیرساخت نظامی یا اهداف نظامی نبوده‌اند و وجود هرگونه زیرساخت نظامی نیز نمی‌تواند مجوزی برای به خطر انداختن جان غیرنظامیان باشد.

کدام آتش‌بس؟!

این حملات در شرایطی رخ می‌دهد که تجاوزات اسرائیل به جنوب لبنان، نقض مکرر توافق آتش‌بس را به همراه داشته است. جنگنده‌های اسرائیلی در روزهای اخیر مناطق مختلف جنوب لبنان را هدف قرار داده‌اند و در کنار حملات هوایی، توپخانه این رژیم نیز ارتفاعات علی‌الطاهر، جبل‌الرفیع و ارتفاعات الدبشه در منطقه نبطیه را زیر آتش گرفته است. همزمان، شهرک‌های بنت‌جبیل و روستاهای اطراف آن شاهد تخریب منازل و زیرساخت‌های باقی‌مانده بوده‌اند. استمرار این اقدامات نشان می‌دهد آتش‌بس برای تل‌آویو نه یک تعهد الزام‌آور، بلکه چارچوبی است که هر زمان بخواهد آن را نادیده می‌گیرد؛ رویکردی که عملاً امنیت جنوب لبنان را در وضعیتی شکننده نگه داشته است.

تخریب از بنت‌جبیل تا انصار

گزارش‌های میدانی از گسترده‌تر شدن دامنه عملیات اسرائیل در جنوب لبنان حکایت دارد. در بنت‌جبیل، نظامیان اسرائیلی همچنان به تخریب آنچه از زیرساخت‌های حیاتی باقی‌مانده ادامه داده و چند منزل دیگر را نیز ویران کرده‌اند. همزمان، با سلاح‌های سنگین به سمت خانه‌های اطراف جاده کونین- صف‌الهوا آتش گشوده شده و در شهرک‌های بیت‌یاحون، حداثا و کونین نیز سلسله انفجارهای شدیدی رخ داده است. پرواز جنگنده‌ها و پهپادهای اسرائیلی بر فراز منطقه و پیشروی تانک‌ها به سمت برخی نقاط، تصویری از فشار نظامی مستمر بر جنوب لبنان ارائه می‌دهد؛ فشاری که تنها یک گروه مقاومت را هدف نگرفته و زندگی عادی مردم این منطقه را نیز مختل کرده است.

مقاومت در برابر تجاوز

در مقابل این حملات، گزارش‌ها از وقوع درگیری میان نیروهای مقاومت اسلامی لبنان و نظامیان صهیونیست در برخی مناطق جنوب حکایت دارد. تلاش نظامیان اسرائیلی برای پیشروی به سمت بخش‌هایی از ارتفاعات علی‌الطاهر با واکنش نیروهای حزب‌الله همراه شده است. از نگاه مقاومت لبنان، مسئله صرفاً دفاع از یک منطقه جغرافیایی نیست؛ بلکه جلوگیری از تثبیت حضور نظامی اسرائیل و تحمیل واقعیتی تازه بر جنوب لبنان است. همین مسئله سبب شده است هرگونه پیشروی زمینی اسرائیل با حساسیت ویژه از سوی مقاومت دنبال شود و معادله بازدارندگی همچنان یکی از محورهای اصلی تحولات جنوب لبنان باشد.

واکنش حزب‌الله

حزب‌الله لبنان در واکنش به تشدید حملات رژیم صهیونیستی به جنوب این کشور، ضمن هشدار درباره اهداف نتانیاهو، از مقامات لبنان خواست به مذاکرات مستقیم و «تحقیرآمیز» با دشمن ادامه ندهند. حزب‌الله حمله اخیر به شهرک انصار را «جنایتی آشکار» توصیف کرد و افزود: این جنایت به پرونده رژیم صهیونیستی مملو از کشتار، جنایت و خونریزی علیه لبنانی‌ها، انفجار خانه‌های آنان، تخریب مزارع و از بین بردن نشانه‌های روستاهایشان افزوده می‌شود.تداوم این حملات همچنان اعتراض مقام‌های رسمی لبنان را نیز به‌دنبال داشته است. نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان، با تأکید بر اینکه ثبات کشور در گرو توقف نسل‌کشی و تجاوزات اسرائیل است، خواستار پایان فوری حملات و عقب‌نشینی نظامیان صهیونیست به مرزهای بین‌المللی شده است. نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، نیز با خطرناک خواندن تشدید تنش‌های اسرائیل، تأکید کرده که امنیت مردم لبنان و حق آنان برای زندگی در سرزمین خود موضوعی قابل معامله نیست. مواضع مقام‌های لبنانی در حالی مطرح می‌شود که تل‌آویو همچنان به حملات خود ادامه می‌دهد و همین تناقض، شکاف میان تعهدات اعلام‌شده در توافق آتش‌بس و رفتار عملی رژیم صهیونیستی را آشکارتر کرده است.

تجربه جنگ ۳۳ روزه

همزمانی این تحولات با بیستمین سالگرد جنگ ۳۳روزه لبنان، بار دیگر تجربه رویارویی حزب‌الله با ارتش اسرائیل در سال ۲۰۰۶ را به یاد می‌آورد. انصارالله یمن در پیامی به مناسبت این سالگرد، مقاومت لبنان را عامل شکست اهداف سیاسی و نظامی اسرائیل در آن جنگ دانسته و تأکید کرده است که حزب‌الله توانست معادله‌ای از بازدارندگی در برابر رژیم صهیونیستی ایجاد کند. از این منظر، مقاومت لبنان تجربه‌ای را پشت‌سر گذاشته که نشان می‌دهد برتری تسلیحاتی اسرائیل الزاماً به معنای توانایی تحمیل اراده سیاسی و نظامی آن بر لبنان نیست. یادآوری آن جنگ، در شرایط کنونی نیز برای مقاومت حامل این پیام است که عقب‌راندن تجاوز اسرائیل صرفاً از مسیر فشار سیاسی امکان‌پذیر نیست و موازنه قدرت در میدان نیز اهمیت تعیین‌کننده دارد.

گفتنی است، آن‌چه امروز در جنوب لبنان جریان دارد، از یک‌سو ادامه حملات و تخریب‌های رژیم اسرائیل و از سوی دیگر تلاش مقاومت برای جلوگیری از تثبیت دستاوردهای نظامی این رژیم است. کشتار یک خانواده در انصار، شهادت و زخمی‌شدن شهروندان در دیرالزهرانی و تداوم حملات به بنت‌جبیل و ارتفاعات جنوب، نشان می‌دهد که آتش‌بس هنوز نتوانسته امنیت پایدار را برای مردم لبنان به ارمغان آورد. با این حال، مقاومت لبنان همچنان بر حفظ معادله بازدارندگی و دفاع از حاکمیت کشور تأکید دارد. در چنین شرایطی، مسئله جنوب لبنان فقط یک درگیری مقطعی نیست؛ بلکه رویارویی بر سر این است که آیا اسرائیل می‌تواند با تکیه بر حملات مکرر، واقعیت جدیدی را بر لبنان تحمیل کند یا مقاومت و فشار سیاسی داخلی و منطقه‌ای، تل‌آویو را ناچار به عقب‌نشینی و پایبندی واقعی به آتش‌بس خواهد کرد.