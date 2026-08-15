حمله ایران به پایگاه آمریکا در بحرین ناو هواپیمابر «لینکلن» را فراری داد
سرویس خارجی-
روزنامه نیویورکتایمز در گزارشی فاش کرد که حملات مؤثر موشکی و پهپادی ایران به پایگاه بزرگ آمریکا در بحرین ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن را فراری داد.
جنگی که قرار بود به ادعای ترامپ در 6 هفته جمهوری اسلامی ایران را نابود کند؛ در ششمین ماه شروع خود در حال نابود کردن اعتبار و حیثیت خود آمریکاست؛ این را رسانههای ایران یا جبهه مقاومت نمیگویند بلکه تحلیل بسیاری از کارشناسان، رسانهها، اندیشکدهها و حتی مقامات خود آمریکایی است. «فرید زکریا» تحلیلگر و مجری سرشناس آمریکایی در جدیدترین مورد از این تحلیلها در واشنگتنپست جنگ علیه ایران را «نمونه برجستهای از تخریب اعتبار یک ابرقدرت» توصیف کرده و نوشته است: قدرت آمریکا «رو به زوال است.» زکریا در مقاله خود مینویسد: دونالد ترامپ تا اواسط ماه ژوئن(خرداد) دستکم ۳۸ مرتبه مدعی شده که توافق با ایران نزدیک است و آمریکا با توافق فقط چند روز دیگر فاصله دارد اما حالا جهان دریافته که اظهارات ترامپ «ترکیبی از واقعیت و تخیل» است. آنطور که فرید زکریا در مقاله خود آورده است، تا پیش از جنگ ایران، متحدان آمریکا باور داشتند که تعهدات واشنگتن از یک دولت به دولت بعدی پایدار خواهد ماند. دشمنان نیز میدانستند که تهدیدهای آمریکا، هرچند گاهی اغراقآمیز، وزنی واقعی دارند اما حالا همگان میبینند که ترامپ در جنگ با ایران «بازی بلوفزنی» به راه انداخته و نمیتوان به قولها و تهدیدات او اعتماد کرد.
جهنم از کی شروع شد؟
ار بین رفتن اعتبار آمریکا تنها به بلوفزنی ترامپ مربوط نمیشود. این روزها شبکههای اجتماعی از تصاویر تولیدشده توسط هوش مصنوعی که فرار ترامپ در کامیون حمل غذا از ترس حمله ایران را به تصویر کشیدهاند، پر شده است. بسیاری به این نکته اشاره کردهاند که فرمانده ارتش یک تریلیون دلاری که مدعی بود توان موشکی ایران را نابود کرده است، از ترس همین توان موشکی با مخفیشدن در ماشین حمل غذا از مقابل ایران گریخته است و این لکه ننگ تا روز قیامت هم از پیشانی آمریکا پاک نخواهد شد.
مشکلات روحی و روانی شدیدی که این روزها ملوانهای ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن با آن مواجه هستند و بخشی از آن رسانهای شده است را نیز به وضعیت فلاکتبار این روزهای آمریکای ترامپ اضافه کنید. رسانههای آمریکایی نوشتهاند که چندین عضو خدمه ناو هواپیمابر «آبراهام لینکلن» بهدلیل فشار روانی ناشی از جنگ با ایران در تلاش بودهاند خود را به دریا انداخته و خودکشی کنند. همزمان، گزارشهایی درباره کمبود موادغذایی، خرابی سرویسهای بهداشتی، محدودیت تماس با خانوادهها و مشکلات سلامت روان خدمه لینکلن منتشر شده است. همچنین حدود ۲۰۰ نفر از اعضای خانواده خدمه این ناو در نشستهایی که هفته گذشته در «سندیگو» برگزار شد، درباره کمبود تجهیزات و مواد موردنیاز، کمبود موادغذایی و آلودگی آب در این ناو ابراز نگرانی کردهاند. سناتورهای آمریکایی هم میگویند خدمه ناو آبراهام لینکلن که برای جنگ با ایران اعزام شده، در شرایطی «ترسناک» گرفتار شدهاند و خواستار تحقیق فوری درباره اوضاع این ناو شدند.
اما نیویورکتایمز در گزارش تازهای فاش کرده است که جهنم این ناو هواپیمابر از همان روز نخست جنگ و به دست دلاورمردان یگانهای موشکی و پهپادی کشورمان رقم خورده است. نیویورکتایمز در گزارش خود فاش کرده است که حمله موشکی و پهپادی ایران به پایگاه نیروی دریایی آمریکا در بحرین دلیل مشکلات گسترده این ناو هواپیمابر و فرار آن بوده است. نیویورکتایمز نوشته است کابوس ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن از همان ساعات نخست جنگ با ایران آغاز شد؛ زمانی که موشکها و پهپادهای ایرانی پایگاه بحرین را ویران کردند و با آن، ستون فقرات لجستیکی ناوهای آمریکایی در منطقه از بین رفت.
این روزنامه آمریکایی در گزارش خود به قلم «جان آیزمی» یک افسر سابق نیروی دریایی آمریکا روایت میکند که حمله ایران که در تلافی حمله آمریکا و اسرائیل به تهران صورت گرفت، بخش عمده پایگاه نیروی دریایی آمریکا در بحرین را نابود کرد؛ پایگاهی که دههها بهعنوان مرکز اصلی پشتیبانی ناوهای آمریکایی در منطقه عمل میکرد. با از بین رفتن این مرکز، نیروی دریایی آمریکا برای ادامه تأمین غذای ملوانانی که شبانهروز برای به پرواز درآوردن هواپیماهای جنگی در مأموریتهای تهاجمی و سپس برای حفظ محاصره بنادر ایران کار میکردند، به طرح جایگزین نیاز داشت.
به گزارش فارس به نقل از نیویورکتایمز، پنتاگون در ادامه با توجه به تهدید حملات ایران به سایر بنادر منطقه، ناگزیر شد مرکز لجستیکی خود را به جزیره «دیهگو گارسیا» منتقل کند؛ جزیرهای کوچک تحت فرماندهی انگلیس در جنوب مالدیو و در فاصله تقریباً ۲۲۰۰ مایلی از خلیج عمان، جایی که دو گروه ضربتی ناو هواپیمابر آمریکا در آن عملیات میکردند. همین تغییر مسیر تدارکاتی، به گفته نیویورکتایمز، یکی از عوامل اصلی بروز مشکلات گسترده در ناوهای هواپیمابری بوده که عملیات علیه ایران را پشتیبانی میکنند.
در ادامه گزارش نیویورکتایمز آمده است: این مشکلات حالا به نگرانی جدی سناتورهای دموکرات تبدیل شده است. سناتور ریچارد بلومنتال در نامهای به وزیر جنگ آمریکا «پیت هگزت» از کمبود مایحتاج اولیه و وخامت سلامت روانی ۵۰۰۰ ملوان ناو لینکلن خبر داده است؛ ملوانانی که نزدیک به ۹ ماه است بدون حتی یک روز مرخصی در دریا به سر میبرند. نیویورکتایمز اشاره میکند که ناو لینکلن در تمام این مدت از «بندر آزادی» محروم بوده است؛ بنادری که ملوانان بتوانند برای چند روز از کشتی پیاده شوند و اندکی از فشار عملیات بیوقفه فاصله بگیرند. طبق این گزارش، بحرین و فجیره در امارات، دو بندری بودند که ناوهای آمریکایی معمولاً در آن پهلو میگرفتند، اما هر دو اکنون در برد موشکهای ایران قرار دارند و عملاً غیرقابل استفاده شدهاند.
نیویورکتایمز همچنین اشاره میکند که استفاده از دیهگو گارسیا به عنوان مرکز لجستیکی جدید نیروی دریایی ممکن است دلیل شلیک دو موشک بالستیک میانبرد از سوی ایران به سمت این جزیره در ۲۰ مارس(29 اسفند) بوده باشد. این گزارش در ادامه به سابقه مأموریتهای طولانی ناوهای آمریکایی اشاره میکند و مینویسد که اگرچه در زمان صلح مأموریتهای دریایی معمولاً شش ماه طول میکشد، اما برخی ناوها پس از حملات
۱۱ سپتامبر دورههای بسیار طولانیتری را تجربه کردهاند. در جنگ ویتنام، ناوهای مستقر در منطقه میتوانستند برای استراحت خدمه و بارگیری مجدد مهمات، غذا و سوخت به پایگاه خلیج سوبیک فیلیپین بروند اما ناوهای درگیر در جنگ با ایران اکنون چنین گزینهای در دسترس ندارند.
ترامپ مقصر است
همزمان با افزایش انتقادهای سناتورها و رسانههای آمریکایی از وضعیت فاجعهبار ناو آبراهام لینکلن وبسایت خبری- تحلیلی پولیتیکو هم در گزارشی انتقادی نوشته است: سیاستها و دستورهای دونالد ترامپ، نیروی دریایی آمریکا را که با کمبود بودجه، تأخیر در ساخت ناوها و فرسودگی ناوگان روبهروست، تحت فشار مضاعف قرار داده و نگرانیها درباره توان عملیاتی این نیرو را افزایش داده است. این گزارش با اشاره به استقرار طولانیمدت ناو هواپیمابر «آبراهام لینکلن» در دریا نوشت: این ناو پس از ۲۶۰ روز بدون توقف در بندر، رکورد جدیدی ثبت کرده است؛ رکوردی که از ۲۰۴ روز استقرار در دوران همهگیری کرونا فراتر رفته است. طولانیشدن مأموریت، اعتراض خانوادههای ملوانان و نگرانی قانونگذاران درباره وضعیت روحی و جسمی خدمه را به دنبال داشته است.
به گزارش فارس به نقل از پولیتیکو، همزمان ترامپ دستور داده است ناوهای هواپیمابر جدید کلاس «فورد» بار دیگر از سامانههای بخاری قدیمی برای پرتاب و بازیابی هواپیما استفاده کنند و سامانههای الکترومغناطیسی مدرن کنار گذاشته شوند. کارشناسان دفاعی این تصمیم را اقدامی غیرمعمول و مختلکننده توصیف کردهاند که میتواند هزینهها، زمانبندی ساخت و یکپارچهسازی سامانههای ناوها را با خطر مواجه کند. در پایان این گزارش آمده است: این مجموعه تحولات در حالی رخ میدهد که ناوگان آمریکا با کاهش تعداد شناورها، افزایش هزینهها، تأخیرهای چندساله و فشار عملیاتی ناشی از مأموریتهای طولانیمدت روبهروست؛ شرایطی که میتواند توان نیروی دریایی آمریکا را برای پاسخ به تهدیدهای آینده تضعیف کند.