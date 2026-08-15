فرانسه در آتش، ماکرون در تعطیلات؛ فرانسویها عصبانی!
سرویس خارجی-
در حالی که آتش سوزیها در فرانسه همچنان ادامه دارد و تا کنون دهها هزار هکتار از اراضی جنگلی این کشور نابود شده است، انتشار تصاویری از رئیس جمهور این کشور در حال لذت بردن از تعطیلات تابستانی! مردم و احزاب سیاسی را عصبانی کرده است.
آتش سوزی های تابستان امسال در فرانسه به گفته مقامات دولتی این کشور هزاران هکتار از اراضی جنگلی را نابود کرده است. بر اساس گزارش خبرگزاری ترکیهای آناتولی، دولت فرانسه اعلام کرده است که از ابتدای سال جاری دست کم 116 هزار هکتار جنگل در آتش سوخته است. سامانه اطلاعات آتشسوزی جنگلهای اروپا هم تخمین زده است که آتشسوزیهای جنگلی تاکنون ۹۵ هزار هکتار اراضی را در فرانسه نابود کردهاند که در مقایسه با میانگین سالانه ۱۴ هزار و ۷۵۰ هکتار در دو دهه گذشته بسیار چشمگیر است .آتشسوزیهای جنگلی در منطقه «بوردو» در جنوب غربی فرانسه ماه گذشته میلادی بیش از ۲۰۰ خانه را ویران کرد و ۲۲۰ هزار نفر را مجبور به تخلیه منازل نمود.
وزارت کشور فرانسه نیز همزمان با گسترش آتشسوزیهای جنگلی در این کشور به دلیل موج گرمای بیسابقه، از دستگیری صدها نفر نفر به ظن دست داشتن در ایجاد این حریقها خبر داه است. به گزارش روزنامه گاردین، مقامات فرانسه اعلام کردند که از آغاز تابستان تاکنون حدود۵۰۰ نفر به اتهام دست داشتن در ایجاد آتشسوزیهای جنگلی بازداشت شدهاند. وزارت کشور فرانسه اعلام کرد که از اول ژوئیه (۱۰ نیر) تاکنون ۴۷۴ نفر، از جمله ۱۸۳ فرد زیر سن قانونی در ارتباط با آتشسوزیهای جنگلی در این کشور بازداشت شدهاند. براساس اعلام این وزارتخانه نزدیک به ۷۰ درصد از دستگیرشدگان مظنون به ایجاد آتشسوزی عمدی هستند و بقیه به طور تصادفی این کار را انجام دادهاند.رسانههای فرانسوی اعلام کردند که یک پسر ۱۵ ساله در ارتباط با آتشسوزی نزدیک «فرودگاه بوردو» که در ماه ژوئیه (تیر) منجر به کشته شدن دو آتشنشان شد، بازداشت شده است. به گزارش ایرنا گاردین یادآوری کرده است که قاره اروپا با سرعتی نزدیک به دوبرابر میانگین جهانی در حال گرم شدن است.
افزایش انتقادها از ماکرون
اما در حالی که آتشسوزیهای جنگلی در بخشهای وسیعی از فرانسه همچنان ادامه دارد، انتشار تصاویری از امانوئل ماکرون رئیسجمهوری این کشور در حال خوشگذرانی در تعطیلات تابستانی، صدای بسیاری از منتقدان را درآوره است. به گزارش روزنامه تلگراف، ماکرون به دلیل انتشار تصاویری از جت اسکی سواری در تعطیلات در حالیکه آتشسوزیهای جنگلی در فرانسه همچنان ادامه دارد، با اتهام «خودبزرگ بینی» روبرو شد.به نوشته این روزنامه انگلیسی، رئیسجمهوری ۴۸ساله فرانسه روز جمعه پس از آنکه تصاویری از خود را در تعطیلات در شبکههای اجتماعی منتشر کرد، هدف انتقادهای گسترده سیاستمداران مخالف قرار گرفت.
«پیر اوزولیا» سناتور کمونیست در مصاحبهای با تلویزیون اروپا ۱، رفتار ماکرون را «ناپسند» دانست و گفت: «بشخصه ترجیح میدادم او را در یک ماشین آتشنشانی ببینم که به آتشنشانان در خاموش کردن آتش کمک میکند. جای او آنجا بود». الکسیس کوربیر از حزب چپگرای «لاپره»، هم پس از انتشار تصاویر ماکرون او را به باد تمسخر گرفت و گفت: «این تصویر ، نشانگر خودبزرگ بینی مطلق شخصیتی او است و نبود درک کامل وی از بحران زیستمحیطی، اجتماعی و دموکراتیک را نشان میدهد».نشریه «پاریس متش» نیز با انتشار تصویری از ماکرون در حال جت اسکی سواری بر روی جلد خود این تیتر را منتشر کرد: «امانوئل مکرون: آخرین تابستان در قدرت.».این نشریه همچنین گزارش داد که کل حزب متعلق به ماکرون کمتر از ۹ ماه مانده تا پایان دوره وی در حال گذارندن «اردوی تعطیلات» هستند.
«مارین تاندلیه»، رهبر حزب سبز، هم در شبکه اجتماعی ایکس از این وضعیت انتقاد کرده و نوشت:« فرانسه در حال تجربه یک تابستان آخرالزمانی است و رئیس جمهور ما در حال تبلیغ یک مطلب تبلیغاتی درباره تعطیلاتش در مجله هفتگی پاریس مچ است.»
اولیویه فور، رئیس حزب سوسیالیست فرانسه هم با انتقاد از این موضوع گفت: در طول موج گرما، در حالی که فرانسه در آتش میسوزد و برخی از فرانسویها نتوانستهاند به تعطیلات بروند، رئیس جمهور در برگانسون با جت اسکی خوش میگذراند. در مقابل، منابع نزدیک به ماکرون در واکنش به انتقادها گفتند که او تعطیلات ماه اوت (مرداد) خود را تا زمان خاموش شدن این آتشسوزی بزرگ به تعویق انداخته بود و در طول تعطیلات هم در حال برنامهریزیهای کاری و تماس با رهبران جهان بوده است.
ارسال هشدار آتش سوزی در انگلیس
در سرتاسر انگلیس هم میلیونها نفر هشدار اضطراری در مورد خطر بسیار بالای آتشسوزی جنگلی دریافت کرده اند. به گزارش ایرنا از آناتولی، این هشدار به صورت مداوم از حدود ساعت ۷ بعد از ظهر روز جمعه (به وقت محلی) صادر شده و دولت انگلیس آن را گستردهترین استفاده از سیستم هشدارهای اضطراری در تاریخ این کشور توصیف کرده است. بر اساس گزارش ها، این پیام به گونه ای تنظیم شده که حتی اگر تلفن همراه در حالت بیصدا تنظیم باشد، به مدت حدود ۱۰ ثانیه صدا و لرزش در گوشی ایجاد می کند. برخی از گوشیها نیز ممکن است به طور خودکار پیام را با صدای بلند بخوانند. این پیام هشدار میدهد: خطر آتشسوزی جنگلی در سطح ملی بسیار بالاست. ساکنان، مالکان زمین و بازدیدکنندگان نباید هیچ فعالیتی را که میتواند باعث آتشسوزی شود انجام دهند.
در بخش دیگری از این پیام آمده است: حتی یک شعله کوچک میتواند به سرعت به یک آتشسوزی بزرگ تبدیل شود که جان، خانهها، مشاغل و امدادگران را در معرض خطر قرار دهد. دولت از ساکنان، مالکان زمین و بازدیدکنندگان میخواهد که در شرایطی که خطر آتشسوزی جنگلی همچنان بالا است، فعالیتهایی را که میتواند باعث آتشسوزی شود، انجام ندهند.این هشدار به طور خاص در مورد غذا پختن در فضای باز، سوزاندن زباله های باغ ها و آتشبازی هشدار میدهد.
اندی برنهام نخست وزیر انگلیس هنگام بازدید از محل خانههای سوخته در وست میدلندز گفت: انگلیس در حال حاضر یک انبار باروت است. ۳۷ آتشسوزی شعله ور است و اموال و جانها در معرض خطر قرار دارند.
بر اساس گزارش ها بیش از دو سوم انگلستان رسماً در خشکسالی به سر میبرد و این کشور خشکترین ماه ژوئیه(تیر) خود را از زمان شروع ثبت دادهها در سال ۱۸۳۶ ثبت کرد.حدود ۴۵ میلیون نفر در مناطق تحت تأثیر خشکسالی انگلیس زندگی میکنند و بیش از ۲۷ میلیون نفر با محدودیتهای مصرف آب مواجه هستند. ماه گذشته، آژانس امنیت سلامت انگلیس اعلام کرد که این کشور ۲۸۷۷ مورد مرگ و میر اضافی را در طول موجهای گرمای ماه مه و ژوئن ثبت کرده است که تقریباً دو برابر ۱۵۰۴ مورد مرگ و میر اضافی ثبت شده در تابستان ۲۰۲۵ است.