40 کشور با چین برای دور زدن تعرفههای آمریکا همکاری میکنند
کاخسفید، با اشاره به ضررهای سنگین آمریکا از «دور زدن تعرفهها»، بیش از ۴۰ کشور را به همکاری با چین برای انتقال کالا و فرار از تعرفهها متهم کرده است.
به گزارش روز جمعه ایرنا، کاخسفید گزارشی را منتشر کرد که مدعی است کشورها برای دور زدن تعرفههای آمریکا، کالاهای صادراتی خود را از طریق کشورهای ثالث منتقل میکنند؛ این اقدام سالانه بین ۱۹ تا ۲۶ میلیارد دلار از درآمدها آمریکا را کاهش میدهد. در این گزارش، چین متهم شده که پس از اعمال تعرفههای جدید در سال ۲۰۱۸، کالاهای خود را برای بستهبندی و انجام مراحل محدودی از مونتاژ به کشورهای دیگری، از جمله مکزیک و مالزی، ارسال کرده است؛ این روشی است که به آن انتقال کالا از کشور ثالث گفته میشود. مشاور تجاری کاخسفید به خبرنگاران گفت: «چین صادرات خود را از طریق بیش از ۴۰ کشور منتقل میکند.» این گزارش در آستانه سفر رئیسجمهور چین به آمریکا منتشر شده است.