ارتش روسیه در اوکراین صدها مزدور فرانسوی را کشت
یک مقام آگاه نظامی در روسیه فاش کرده است که چند صد مزدور فرانسوی در جریان جنگ اوکراین کشته شدهاند.
یک مقام آگاه نظامی روسیه که نامش فاش نشده، در گفتوگو با خبرگزاری روسی تاس گفت: «براساس دادههای نیروهای امنیتی-اطلاعاتی روسی، تلفات ارتش فرانسه که بهصورت مزدور خارجی در کنار نیروهای نظامی اوکراینی در حال جنگ با نظامیان روسی هستند، چند صد نفر برآورد شده است.»
این منبع خبری همچنین به اظهارات «استیون براین»، دستیار سابق معاون وزیر دفاع آمریکا اشاره کرد که پیشتر اعتراف کرده بود ممکن است حدود 100 نظامی فرانسوی بهطور علنی برای کمک به ارتش اوکراین به این کشور اعزام شده باشند. به گفته او، این افراد از اعضای هنگ سوم پیادهنظام فرانسه بودند. به گزارش ایرنا، مقام نظامی روس در گفتوگو با تاس یادآور شد که فرانسه یکی از معدود کشورهای عضو ناتو است که نظامیان ارتش خود را برای شرکت مستقیم در درگیری نظامی با روسیه به اوکراین اعزام میکند.