حجت‌الاسلام‌والمسلمین مرتضی اشراقی در آستانه فرا رسیدن چهلمین روز خاکسپاری پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب با بیان این که خناسان و بدخواهان بدانند خامنه‌ای زنده است، چون راهش زنده است، تاکید کرد: راه آینده، راه هراس نیست؛ راه امید و اراده و روشنی است که رهبر شهید انقلاب وعده‌ رسیدن به قله‌های افتخار را به ما داده‌ است.

حجت‌الاسلام‌ مرتضی اشراقی، نوه حضرت امام خمینی(ره) در یادداشتی در آستانه فرا رسیدن چهلمین روز تدفین امام شهید، آیت‌الله العظمی امام سید علی خامنه‌ای، تاکید کرد: خناسان و بدخواهان بدانند خامنه‌ای(ره) زنده است، چون راهش زنده است، چون مقاومت ادامه دارد، چون انقلاب استوار است، چون مردمش مبعوث گشته‌ تا یاد و راه امام شهید را همواره زنده نگه داشته و آن را چون میراثی گرانسنگ به نسل‌های بعدی منتقل نمایند، چون امید در دلها جوانه زده و آینده روشن است، چون فرزند برومندش، فقیه بزرگوار حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای سکاندار مسند مقدس ولایت فقیه گشته تا راه او که همان راه خمینی کبیر(ره) است را ادامه دهد.

به گزارش ایسنا، متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

وَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ

چهل روز پس از آن وداع تاریخی

چهل روز از روزی می‌گذرد که ایران، در سوگ سید و سالار شهیدان انقلاب اسلامی، پیکر پاک و مطهر رهبر شهید انقلاب، حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای(ره)، را به خاک سپرد.

چهل روز گذشته است؛ اما برای ملتی که تاریخ خود را با خاطره شهیدان و فداکاری مردان بزرگ نوشته است، گذشت زمان به معنای فراموشی نیست. برخی فقدان‌ها، با گذشت روزها عمیق‌تر می‌شوند و برخی نام‌ها، هرچه از لحظه رفتنشان فاصله می‌گیریم، بیشتر در حافظه تاریخی یک ملت جای می‌گیرند.

خامنه‌ای(ره) روح خدا بود در کالبد زمان، او خورشیدی درخشان بود در آسمان انقلاب، او نماد دینداری حقیقی بود در مسند ولایت، نماد مقاومت بود در اوج عزت، نماد صداقت بود در عرصه حکومت، او تبلور اسلام ناب محمدی(ص) بود و همچون خورشیدی درخشان بر تارک انقلاب اسلامی می‌درخشید، خامنه‌ای(ره)، خمینی(ره) بود؛ خمینی(ره) وار زیست و حسینی(ع) وار شهید شد؛ عزیز بود، عزیز ماند.

خناسان و بدخواهان بدانند خامنه‌ای(ره) زنده است، چون راهش زنده است، چون مقاومت ادامه دارد، چون انقلاب استوار است، چون مردمش مبعوث گشته‌ تا یاد و راه امام شهید را همواره زنده نگه داشته و آن را چون میراثی گرانسنگ به نسل‌های بعدی منتقل نمایند، چون امید در دلها جوانه زده و آینده روشن است، چون فرزند برومندش، فقیه بزرگوار حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای سکاندار مسند مقدس ولایت فقیه گشته تا راه او که همان راه خمینی کبیر(ره) است را ادامه دهد.

امروز سخن از یک فرد نیست؛ سخن از میراث یک دوره، مسئولیت یک ملت و آینده یک سرزمین است. ملت مبعوث شده‌ مقاوم، ادامه‌ی راه خامنه‌ای شهید را در میدان‌های شهر با انسجام و اتحاد مقدسی که امامین انقلاب همیشه فریاد زدند و رهبر عزیز و مقتدر و حکیم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای بارها در بیانیه‌های خود متذکر شده‌اند، برگزیده‌اند؛ این ملت و این مردم شایسته‌ بهترین‌ها هستند و بدخواهان بدانند که شکست مردم ایران اسلامی، هرگز تعبیر نخواهد شد؛ چون آنان امت واحده هستند.

اکنون که امام شهید در میان ما نیست، سنگینی مسئولیت بر دوش نسل حاضر بیش از پیش احساس می‌شود.

شهید را نباید تنها در قاب عکس‌ها و یادبودها، جست‌وجو کرد. شهید، هنگامی زنده است که آرمان‌های ایستادگی و مقاومت در رفتار و کردار ما زنده بماند. ملت ایران در طول تاریخ نشان داده است که در برابر طوفان‌های سهمگین، تسلیم ناپذیر است. امروز ملت عزیز و بزرگ ایران، با تکیه بر ایمان، دانش، اراده و اتحاد و انسجام مقدس تحت اوامر ولایت مطلقه فقیه، آینده ایران را با دستان خویش، خواهند ساخت.

چهلمین روز، پایان یک سوگ نیست؛ آغاز یک عهد است.

عهد با امامین انقلاب؛

عهد با ولایت فقیه؛

عهد با ایران؛

عهد با مردم مبعوث شده؛

عهد با شهیدان؛

و عهد با آینده‌ای روشن.

در برابر پیکر پاک و مطهر رهبر شهید، سر فرود می‌آوریم؛ اما در برابر دشواری‌ها و سختی‌ها و مشکلات پیش روی ایران بزرگ و سرافراز، هرگز سر فرود نخواهیم آورد.

راه آینده، راه هراس نیست؛ راه امید و اراده و روشنی است که رهبر شهید انقلاب وعده‌ رسیدن به قله‌های افتخار را به ما داده‌ است. راه آینده، راه فراموشی نیست و این راه تنها با همدلی و با قرار دادن اصل ولایت پذیری و حفظ وحدت و انسجام مقدس در جایگاه نخست، ساخته خواهد شد. إن‌شاءالله.

در آستانه چهلمین روز خاکسپاری پیکر پاک و مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در جوار بارگاه ملکوتی حضرت ثامن‌الحجج حضرت علی بن موسی الرضا(ع)، ضمن عرض تسلیت مجدد به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله العالی) و اخوان بزرگوار و معزز ایشان، از خداوند متعال سربلندی و عزت و عظمت ایران اسلامی را خواستارم.