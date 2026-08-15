اعتراض سردار باقرزاده به صلیب سرخ: 3 خلبان ایرانی در قطر اسیر هستند
فرمانده کمیته جستوجوی مفقودین ستادکل نیروهای مسلح برای پیگیری وضعیت خلبانان ایرانی اسیر در قطر به رئیس کمیته بینالمللی صلیب سرخ نامهای نوشت و از اسارت 3 خلبان ایرانی خبر داد.
سردار سید محمد باقرزاده، فرمانده کمیته جستوجوی مفقودین ستادکل نیروهای مسلح جهت پیگیری وضعیت خلبانان ایرانی اسیر در قطر به رئیس کمیته بینالمللی صلیب سرخ نامهای نوشت و خاطرنشان کرد: برابر اطلاعات بهدستآمده سه خلبان دیگر حادثه مورداشاره، خلبانان جواد صالحی، عبدالمجید دشتیان، عمران بهروشیان بهطور زنده توسط نیروهای قطری بهاسارت گرفته شدهاند که متأسفانه از آن تاریخ تاکنون دولت قطر با وجود سپری شدن 6 ماه بهخلاف همه قوانین و مقررات بینالمللی از جمله کنوانسیونهای چهارگانه ژنو درخصوص ضرورت مراعات حقوق اسرای جنگی، حقوق مسلم این اسراء را نادیده گرفته و نقض نموده است.
متن این نامه بهشرح زیر است:
رئیس محترم کمیته بینالمللی صلیب سرخ
سرکار خانم مریانا اسپولیاریک
با تقدیم احترام به اطلاع میرساند: در پی شروع حملات ناجوانمردانه ارتش تروریستی ایالات متحده آمریکا و رژیم نامشروع و غاصب صهیونیستی به کشور عزیزمان ایران در 9 اسفندماه سال گذشته (1404شمسی/ برابر با 28 فوریه 2026 میلادی) و از مبدأ پایگاههای هوائی مستقر در کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیجفارس، نیروی هوائی قهرمان ارتش جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل دفاع از تمامیت ارضی کشور، مبادرت به پاسخگویی نمود، در همین راستا دو فروند جنگنده سوخو24 در تاریخ 11 اسفندماه 1404 (2 مارس 2026) جهت انجام مأموریت رزمی بهسوی پایگاه نظامی دشمن مستقر در کشور قطر عزیمت نمود که علیرغم موفقیت اولیه در انجام وظایف، متأسفانه بههنگام بازگشت، بهعلت اصابت پدافند دشمن، خلبانان اجکت مینمایند.
یکی از چهار خلبان جنگندههای مذکور به درجه رفیع شهادت نائل گردید که پیکر مطهر این شهید عزیز (خلبان مجید کاظمی) تشییع و به خاک سپرده شده است.
برابر اطلاعات بهدستآمده سه خلبان دیگر حادثه مورداشاره، خلبانان جواد صالحی، عبدالمجید دشتیان، عمران بهروشیان بهطور زنده توسط نیروهای قطری بهاسارت گرفته شدهاند که متأسفانه از آن تاریخ تاکنون دولت قطر با وجود سپری شدن 6 ماه بهخلاف همه قوانین و مقررات بینالمللی از جمله کنوانسیونهای چهارگانه ژنو درخصوص ضرورت مراعات حقوق اسرای جنگی، حقوق مسلم این اسراء را نادیده گرفته و نقض نموده است و با وجود همه تلاشهای دیپلماتیک و پیگیریهای بهعملآمده، اجازه دیدار و مصاحبه و تماس اسراء با خانوادهها و مسئولان پیگیریکننده را نداده است که این امر ذیل فصول مربوط به جنایات جنگی مورد توجه و رسیدگی است،
بر این اساس یادآور میشود؛ مواد 70 و 78 کنوانسیون سوم ژنو بهصراحت اشعار میدارد:
- اسرا باید بتوانند اخبار اسارت خود را به خانوادههایشان و بخش مرکزی کمیته بینالمللی صلیب سرخ اطلاع دهند.
- اسرا حق دارند شکایات و درخواستهای خود را به نمایندگان نیروهای حمایتکننده از جمله نمایندگان کمیته بینالمللی صلیب سرخ که از اردوگاههای آنان بازدید مینمایند، ارجاع دهند، یا خود بهطور مستقیم و یا از طریق نمایندگان خود گفتوگو و مذاکره نمایند.
- اسرای جنگی که با استناد به نظر پزشک دارای بیماری شدید یا مجروحیت هستند، بایستی بهطور مستقیم به کشور متبوع خود اعزام شوند.
کمیته جستوجوی مفقودین ستادکل نیروهای مسلح مراتب نگرانی شدید خود را از وضعیت خلبانان اسیر در قطر ابراز میدارد و از آن مقام عالی کمیته بینالمللی صلیب سرخ درخواست مؤکد دارد در راستای مأموریتهای بشردوستانه و همکاریهای دوجانبه، هرچه سریعتر با خلبانان ایرانی در قطر مصاحبه نماید و وضعیت سلامت این افراد را به جمهوری اسلامی ایران اطلاع دهد و شرایط را برای آزادی سریع این افراد مهیا نماید.
فرمانده کمیته جستوجوی مفقودین ستادکل نیروهای مسلح
سرتیپ پاسدار سیّد محمّد باقرزاده