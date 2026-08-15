کد خبر: ۳۳۶۰۲۵
تاریخ انتشار : ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۴
سران قوا درباره اولویتهای کشور بحث و گفتوگو کردند
سران قوا در نشستی ضمن بررسی آخرین مسائل و موضوعات روز کشور، درباره مهمترین مسائل و اولویتهای جاری در حوزههای مختلف بحث و تبادلنظر کردند.
جلسه سران سه قوه به میزبانی مسعود پزشکیان رئیسجمهور و با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و حجتالاسلام غلامحسین محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه برگزار شد.
به گزارش فارس، در این نشست سران قوا ضمن بررسی آخرین مسائل و موضوعات روز کشور، درباره مهمترین مسائل و اولویتهای جاری در حوزههای مختلف بحث و تبادل نظر کردند.
در این جلسه همچنین بر ضرورت تداوم هماهنگی و همافزایی میان قوای سهگانه و اتخاذ رویکردهای منسجم و هماهنگ در راستای پیشبرد امور کشور و تأمین منافع و مصالح عمومی تأکید شد.