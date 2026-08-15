بحران خشونت علیه کودکان

انتشار یک سند جدید ابعاد نگران‌کننده‌ای از بحران خشونت جنسی علیه کودکان در فرانسه را آشکار کرد.

به گزارش خبرگزاری میزان، افشای سندی ۱۲صفحه‌ای درباره بحران خشونت جنسی علیه کودکان، شوک بزرگی به این کشور وارد کرد. جرالد دارمانین، وزیر دادگستری فرانسه این سند را برای لوران نونز، وزیر کشور ارسال کرده است.

پیدا شدن جسد بی‌جان لیانا، دختر ۱۱ساله‌ای که اوایل ژوئن (اواسط خرداد) در جنوب‌غربی فرانسه خشمی سراسری را در فرانسه برانگیخت، سبب شد نحوه رسیدگی به پرونده‌های خشونت جنسی علیه کودکان در صدر توجه عمومی قرار بگیرد.

مردم بر این باور هستند که عملکرد بهتر پلیس می‌توانست جلوی وقوع این فاجعه را بگیرد، زیرا مظنون ۴۱ساله پرونده، پیش از این با چهار شکایت و دو گزارش درباره سوءرفتار جنسی با کودکان مواجه شده بود، اما هرگز مورد بازجویی قرار گرفته نشد.

پرونده قتل لیانا کوتاهی دستگاه قضایی و پلیس فرانسه را آشکار و دارمانین را ناچار کرد که با افشای وجود ۸۵هزار شکایت در حال رسیدگی درباره خشونت‌های جنسی علیه کودکان، خواستار بررسی دلایل انباشت این حجم از پرونده‌ها شود.