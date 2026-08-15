منابع رسانه‌ای از وقوع چند تیراندازی در نقاط مختلف ایالت میشیگان آمریکا و کشته و زخمی‌شدن ۶ نفر خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پلیس ایالت میشیگان اعلام کرد چند حادثه تیراندازی در این ایالت روی داده که در مجموع به کشته‌شدن پنج نفر و زخمی‌شدن یک نفر منجر شده است.

طبق گزارش نیویورک‌پست، نخستین صحنه حادثه پیش از ظهر جمعه در خانه‌ای در شهرستان میساوکی شناسایی شد؛ جایی که مأموران سه نفر را کشته پیدا کردند. پس از آن، دو قربانی دیگر نیز در دو محل جداگانه، از جمله یک منطقه جنگلی در نزدیکی دریاچه ویتلاک و یک خانه دیگر، پیدا شدند. یک نفر دیگر نیز با جراحات شدید به بیمارستان منتقل شد.