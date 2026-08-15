زلزله با 38 کشته

زلزله در سواحل جزیره فلورس در شرق اندونزی تا دیروز ۳۸ کشته برجای گذاشته است.

به گزارش ایسنا به نقل از راشاتودی، یک مقام اورژانس اندونزی اعلام کرد شمار کشته‌شدگان زلزله ۷.۷ ریشتری بامداد روز شنبه و چندین پس‌لرزه قوی که سواحل جزیره فلورس در شرق این کشور را لرزاند، به ۳۸ نفر افزایش یافته است. مقامات می‌گویند قطع برق و رانش زمین، عملیات جست‌وجو و نجات را کُند کرده است. رئیس آژانس ملی کاهش بلایای طبیعی در یک کنفرانس خبری گفت: حدود دو هزار نفر از مناطق در معرض خطر تخلیه شده‌اند و چندین زخمی نیز به بیمارستان‌های نزدیک انتقال یافتند، هرچند هنوز آمار دقیقی از مصدومان گزارش نشده است. شماری از ساختمان‌ها بر اثر این زمین‌لرزه خسارت دیده‌، برخی از جاده‌ها به‌دلیل رانش زمین مسدود شده‌ و چندین پرواز محلی نیز لغو شده است.