معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا گفت: برخی صفحات فروشگاهی با قیمت‌های وسوسه‌کننده و دریافت وجه کارت به کارت، اقدام به کلاهبرداری می‌کنند.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ دوم جواد مختاررضایی اظهار داشت: بسیاری از صفحات فروشگاهی در شبکه اجتماعی اینستاگرام، فاقد مجوزهای قانونی کسب‌وکار هستند. طبق قوانین جاری، اعتبار یک فروشگاه آنلاین تنها در صورتی به رسمیت شناخته می‌شود که دارای وب‌سایت رسمی و نماد اعتماد الکترونیک باشد.

مختاررضایی به مردم توصیه کرد: برای خرید، به فروشگاه‌های دارای سایت معتبر و نماد قابل استعلام مراجعه کرده و پیش از اطمینان از اعتبار فروشنده نیز بیعانه واریز نکنید.

وی ادامه داد: برای جلوگیری از خسارات مالی و کلاهبرداری‌های احتمالی، خریدها صرفاً از طریق وب‌سایت‌های دارای نماد و از طریق درگاه‌های پرداخت رسمی صورت گیرد. پرداخت‌های خارج از درگاه‌های بانکی (مانند کارت به کارت)، کاربر را از حمایت‌های قانونی محروم کرده و پیگیری آنها را به‌دلیل ماهیت پلتفرم‌های خارجی، بسیار دشوار می‌کند.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا اعلام کرد: در صورت موارد مشکوک آن را به شماره ۰۹۶۳۸۰ یا به سایت پلیس فتا مراجعه کنید.