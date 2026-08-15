بیش از 17 میلیون قلم انواع کالای قاچاق در 6 مرز کشف شد

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از اجرای طرح سراسری پلیس امنیت اقتصادی در ۶ مرز و کشف بیش از 17میلیون قلم انواع کالای قاچاق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری پلیس، سردار حسین رحیمی با اشاره به اجرای طرح سراسری پلیس گمرک پلیس امنیت اقتصادی فراجا اظهار داشت: این طرح در 6 مرز هدف به منظور پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز و مقابله با سایر جرایم اقتصادی و گمرکی انجام شد.

رحیمی با اشاره به کشف و توقیف سه دستگاه خودروی لکسوس، تویوتا و لندکروز به ارزش تقریبی بیش از 50میلیارد تومان افزود: در این طرح بیش از 200هزار عدد ویپ، فندک و سیگار قاچاق به ارزش تقریبی بیش از 5میلیارد تومان کشف شد.

وی با اشاره به کشف بیش از 87هزار قلم انواع لوازم آرایش و بهداشتی، تجهیزات پزشکی و دارو به ارزش تقریبی بیش از 12میلیارد تومان، گفت: کشف 7میلیون و 83هزار دینار عراقی به ارزش دو میلیارد و 675میلیون تومان و دستگیری 21 دلال ارز از جمله دیگر نتایج اجرای این طرح است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی با اشاره به کشف بیش از 81هزار تن انواع کالای اساسی از جمله برنج، روغن و... ادامه داد: در اجرای این طرح در مجموع بیش از 17میلیون قلم انواع کالای قاچاق به ارزش تقریبی 151میلیارد تومان کشف و 287 نفر متهم دستگیر و 25 دستگاه خودرو حامل قاچاق توقیف شد.