کارت ورود به جلسه کنکور ۱۴۰۵ از ۲۶ مرداد توزیع میشود
مشاور سازمان سنجش آموزش کشور از رقابت بیش از یک میلیون و ۷۰هزار داوطلب در آزمونهای سراسری و
دانشجو-معلم در روزهای ۲۹ و ۳۰ مرداد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علیرضا کریمیان گفت: با توجه به شرایطی که کشور از نظر جنگی پشتسر گذاشت، زمان برگزاری آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ و آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو-معلم در روزهای پنجشنبه و جمعه، ۲۹ و ۳۰ مرداد برگزار خواهد شد.
وی افزود: در این آزمون بیش از یکمیلیون و ۷۰هزار نفر ثبتنام کردهاند که امید است با حمایت و مشارکت داوطلبان و خانوادههای آنان و همچنین همکاری دستگاههای اجرایی، امنیتی، انتظامی و قضایی، روند برگزاری آزمون بهخوبی انجام و آزمون مناسبی در این روزها برگزار شود.گفتنی است، کارتهای شرکت در آزمون متقاضیان به همراه راهنمای شرکت در آزمون از دوشنبه ۲۶ تا چهارشنبه ۲۸ مرداد در سامانه جامع آزمون سراسری به نشانی sanjesh.org برای مشاهده و پرینت فعال خواهد شد.