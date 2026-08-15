تصویر رسید بانکی ملاک انجام معامله نیست

رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی فراجا با هشدار نسبت به کلاهبرداری از طریق رسیدهای بانکی جعلی، گفت: این شیوه همچنان قربانی می‌گیرد.

به گزارش گزارش پلیس، سرهنگ محمد شریفی با هشدار نسبت به کلاهبرداری با استفاده از رسیدهای بانکی جعلی، اظهار داشت: با توجه به اینکه همچنان شاهد وقوع این شیوه از کلاهبرداری و قربانی‌شدن برخی شهروندان هستیم، لازم است فروشندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات با دقت و هوشیاری بیشتری معاملات خود را انجام دهند.

شریفی افزود: در این شیوه، کلاهبرداران با شناسایی آگهی‌های فروش کالا در فضای مجازی و سایت‌های خرید و فروش، پس از برقراری ارتباط با فروشنده و توافق بر سر قیمت، با ارائه تصویر یک رسید بانکی جعلی یا نمایش پیامکی مبنی بر واریز وجه، تلاش می‌کنند اعتماد فروشنده را جلب کرده و او را برای تحویل سریع کالا تحت فشار قرار دهند. وی ادامه داد: در برخی موارد، فرد کلاهبردار با ایجاد شرایطی که فروشنده تصور کند وجه به حساب وی واریز شده است، از او می‌خواهد کالا را در کوتاه‌ترین زمان تحویل دهد؛ در حالی که هیچ مبلغی به حساب فروشنده واریز نشده و پس از تحویل کالا، فرد متواری می‌شود.

رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی تأکید بر اینکه تصویر رسید بانکی به تنهایی ملاک انجام معامله نیست، گفت: فروشندگان باید پیش از تحویل کالا، شخصاً حساب بانکی خود را بررسی کرده و از واریز قطعی وجه اطمینان حاصل کنند و به هیچ عنوان صرفاً براساس تصویر رسید، پیامک ارسالی یا ادعای خریدار مبنی بر انتقال وجه، کالا را تحویل ندهند.

شریفی خاطرنشان کرد: کلاهبرداران برای جلب اعتماد قربانیان از روش‌های مختلف روانی از جمله عجله‌سازی، ایجاد اضطراب و اصرار برای تحویل فوری کالا استفاده می‌کنند؛ بنابراین هرگونه رفتار غیرعادی یا اصرار غیرمنطقی خریدار باید برای فروشنده یک زنگ هشدار باشد.