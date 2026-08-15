پیامدهای مصرف مخدر «گُل»؛ از اختلال حافظه تا وابستگی شدید

مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت با بیان اینکه «گل» یک ماده اعتیادآور است، درباره عوارض مصرف این ماده توضیحاتی ارائه کرد.

محمدرضا شالبافان در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه «گل» یک ماده اعتیادآور است، اظهار داشت: گل، ماده مخدری است که از گیاه «شاه‌دانه» استخراج می‌شود. براساس شواهد علمی، مصرف این ماده مخدر نه‌تنها عوارض جدی به همراه دارد، بلکه می‌تواند اعتیاد طولانی‌مدت به‌ویژه از نظر روانی ایجاد کند.

احتمال افزایش برخی اختلالات روان‌پزشکی

با مصرف گُل

شالبافان درباره آثار سوء مصرف گل توضیح‌ داد: گل نه‌تنها در ایران بلکه در سطح جهانی با نام‌های مختلفی شناخته می‌شود. اگرچه این ماده مخدر نام‌های مختلفی دارد، اما جوامع علمی در اغلب کشورهای دنیا بر این باور هستند که مصرف گل از نظر علمی آسیب‌زاست. مصرف گل نه‌تنها از منظر علمی اعتیادزا قلمداد می‌شود، بلکه می‌تواند آسیب‌های جدی برای تمرکز و حافظه مصرف‌کنندگان به ارمغان بیاورد. افزایش احتمال بروز برخی اختلالات روان‌پزشکی مانند اسکیزوفرنیا از دیگر پیامدهای مصرف گل به‌شمار می‌رود.

وی درباره رویکرد و سیاست‌های کشورها در مواجهه با گل گفت: اگرچه مصرف این ماده مخدر در برخی کشورهای محدود به میزان خاص از منظر قانونی بلامانع شده است، این تصمیم صرفاً بر مبنای یافته‌های علمی نیست و به هیچ عنوان به معنای کم‌خطر بودن این ماده نیست.

مراقبت از کودکان و نوجوانان در برابر گُل

ضروری است

این روان‌پزشک درباره ضرورت محافظت از نوجوانان و جوانان در برابر گل اظهار داشت: خانواده‌ها می‌بایست از فرزندان خود مراقبت‌کنند تا در مسیر مصرف مواد آسیب‌زا قرار نگیرد. شیوع مصرف موادمخدر و محرک در ایران نسبت به سایر کشورها متفاوت است؛ چرا که شرایط فرهنگی و زیستی متفاوتی داریم. شرایط شیوع مصرف

مواد مخدر و محرک سبب می‌شود که سیاست‌های متفاوتی برای کنترل شرایط و کاهش مصرف مواد در کشور ما اتخاذ شود.

شالبافان با بیان اینکه اجتناب از مصرف گل ضروری است، افزود: باز هم به تمام خانواده‌ها توصیه می‌کنم، مانع مصرف گل در میان نوجوانان و جوانان خود باشند و به افراد توصیه می‌کنم از مصرف این ماده خودداری کنند. شروع مصرف ماده مخدر، یکی از آسیب‌زاترین مراحل مصرف در طول زندگی به‌شمار می‌رود.

وی ادامه داد: بسیاری از افرادی که فقط برای تجربه و آزمایش مواد مخدر نسبت به مصرف اقدام می‌کنند، هرگز نمی‌توانند مصرف آن را کنار بگذارند؛ هرچند برای ترک مصرف تمایل داشته ‌باشند. مصرف موادمخدر می‌تواند از نظر فکری و جسمی وابستگی ایجاد کند؛ به نحوی که وابستگی آزاردهنده‌ای به مصرف یک ماده مخدر پیدا کنند.

مصرف «گُل»

حتی برای یک‌بار، ممنوع

مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت تصریح‌کرد: مؤلفه‌های متعددی می‌تواند درمان اعتیاد را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین، «اجتناب از مصرف حتی برای یک‌بار» به‌ویژه در مورد موادی مانند گل که فضای مجازی بعضاً در حال قبح‌زدایی از آن است، بهترین کار محسوب می‌شود. خودداری از مصرف یک ماده مخدر حتی برای یک‌بار به‌شدت مورد تأکید است؛ چرا که «پیشگیری» نسبت به «درمان» مؤثرتر است.