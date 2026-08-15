صف میلیونی وام ازدواج و فرزندآوری قابل پذیرش نیست
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به آمار ۶۱۴هزار متقاضی در صف وام ازدواج و ۵۱۵هزار متقاضی در صف وام فرزندآوری، این وضعیت را غیرقابل پذیرش دانست.
به گزارش خبرگزاری میزان، ذبیحالله خداییان در جلسه بررسی آسیبهای شبکه بانکی که با حضور مدیران بانک مرکزی، مدیران عامل بانکها، مدیران فناوری و اطلاعات شبکه بانکی کشور و مدیران سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد، بر نقش راهبردی و مؤثر نظام بانکی در خنثیسازی توطئههای دشمن و حمایت حداکثری از منافع مردم و کشور تأکید کرد.
خداییان با اشاره به ضرورت اولویتبندی در اقدامات شبکه بانکی، تصریح کرد: در شرایط کنونی، باید بهطور دقیق مشخص گردد که بانکها در کدام حوزهها میتوانند بیشترین کمک را به مردم و کشور نمایند تا بتوانیم همانند تجربیات پیشین، از این مقطع سخت عبور کنیم.
وی یکی از آسیبهای جدی در شرایط جنگی را حملات سایبری به بانکها دانست و خاطرنشان کرد: در جنگهای تحمیلی اخیر، برخی بانکها مورد حمله قرار گرفتند که با همکاری دستگاههای مختلف برطرف شد؛ اما متأسفانه در حملات اخیر نیز شاهد تکرار این رخدادها بودهایم.
رئیس سازمان بازرسی تأکید کرد: پذیرفتنی نیست بانکی که تأمینکننده سرمایههای اقتصادی است، بهدلیل ضعف در امنیت سایبری برای مدتی از دسترس خارج شده و موجب بروز مشکل در سادهترین امور روزمره مردم، از جمله خرید و پرداخت اقساط شود.
خداییان با اشاره به اهمیت اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، گفت: بانک مرکزی باید سهمیه بانکها برای پرداخت این تسهیلات را بهطور جدی پیگیری کند؛ زیرا متأسفانه برخی بانکها در اجرای این تکلیف قانونی کوتاهی کردهاند.
وی با اشاره به آمار ۶۱۴هزار متقاضی در صف وام ازدواج و ۵۱۵هزار متقاضی در صف وام فرزندآوری، این وضعیت را غیرقابل پذیرش دانست و اظهار داشت: هرچند مبلغ این تسهیلات شاید بسیار بالا نباشد، اما برای جوانانی که در آغاز زندگی هستند، کمکی حیاتی محسوب میشود.
رئیس سازمان بازرسی بیان داشت: در شرایط کنونی، اولویت پرداخت تسهیلات تکلیفی باید بر حوزههای اجرای قانون «جوانی جمعیت» و «تولید» متمرکز گردد.