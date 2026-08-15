فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۶۰۱۴
تاریخ انتشار : ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۶
سرویس کیهان » اخبار
الف الف
درخواست رئیس کمیسیون بهداشت مجلس از پلیس:

یک‌بار برای همیشه منبع تأمین دارو در «ناصرخسرو» شناسایی شود

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا درخواست کرد یک‌بار برای همیشه نسبت به شناسایی و برخورد با منبع تأمین دارو در بازار سیاه ناصرخسرو اقدام شود.
به گزارش خانه ملت، حسینعلی شهریاری، با اشاره به تداوم فعالیت دلالان دارو در بازار آزاد، گفت: سال‌ها است با این مشکل مواجه هستیم که بخشی از داروهایی که در داروخانه‌ها پیدا نمی‌شود و خانواده‌های بیماران برای تهیه آنها با مشکل مواجه‌اند، در بازار آزاد به‌ راحتی توسط دلالان عرضه می‌شوند.
شهریاری افزود: مسئله اینجا است که دارویی که بیمار برای پیدا کردن آن باید به چندین داروخانه مراجعه کند و در نهایت نیز ممکن است آن را پیدا نکند، چگونه سر از بازار آزاد و دست دلالان درمی‌آورد؛ این موضوع نیازمند بررسی جدی و شناسایی مسیر ورود دارو به بازار غیررسمی است.
وی با اشاره به بازار سیاه ناصرخسرو، ادامه داد: سال‌ها است درباره فعالیت مافیای دارو و حضور دلالان در این بازار صحبت می‌شود، اما باید مشخص شود داروهایی که در ناصرخسرو و بازارهای مشابه عرضه می‌شود، از کجا می‌آیند.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: نمی‌توان تصور کرد همه این داروها توسط افرادی که از خارج از کشور برمی‌گردند و یک یا دو قلم دارو همراه خود دارند، وارد بازار می‌شوند، حجم و نوع برخی داروهای موجود در بازار آزاد نشان می‌دهد که موضوع بسیار فراتر از این است و باید منشأ تأمین آنها به‌صورت دقیق بررسی شود.
شهریاری بیان داشت: بخش قابل‌توجهی از داروها از مسیر شرکت‌های رسمی و قانونی وارد کشور می‌شوند و در شبکه رسمی توزیع قرار می‌گیرند، بنابراین باید بررسی شود چگونه بخشی از این داروها از شبکه رسمی خارج و به بازار آزاد راه پیدا می‌کنند.
وی ادامه داد: این احتمال وجود دارد که در برخی موارد دارو از مسیرهایی مانند داروخانه‌ها، شرکت‌های توزیع یا سایر بخش‌های زنجیره تأمین خارج و وارد بازار آزاد شود، اگر چنین اتفاقی رخ می‌دهد، باید عوامل آن شناسایی و با آنها برخورد شود.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه در سال‌های گذشته برای مقابله با مفاسد اقتصادی در حوزه دارو اقداماتی انجام شده است، افزود: با وجود تلاش‌هایی که در این زمینه صورت گرفته، به نظر می‌رسد هنوز با اراده جدی و همه‌جانبه برای شناسایی ریشه‌های این شبکه مواجه نیستیم؛ اگر قرار است با پدیده دلالی و بازار غیررسمی دارو برخورد شود، نباید فقط چند دلال خُرد در سطح بازار شناسایی و جمع‌آوری شوند؛ باید مسیر تأمین دارو و افرادی که پشت این شبکه قرار دارند، مشخص شود.
شهریاری با اشاره به ضرورت ورود جدی دستگاه‌های مسئول به این موضوع، تصریح کرد: از سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، درخواست می‌کنم یک‌بار به صورت جدی موضوع فعالیت افرادی را که در ناصرخسرو و بازارهای مشابه دارو فعالیت می‌کنند، بررسی کند و مشخص شود این افراد از کجا خط می‌گیرند، داروها را از چه مسیری تهیه می‌کنند و با چه اشخاص یا مجموعه‌هایی ارتباط دارند.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

شیوه احراز سکونت افراد برای دریافت کالابرگ

نسخه 87 هزار تومانی را چه کسی پیچید؟!(یادداشت روز)

ذوق‌زدگی تکراری با آب‌نبات ترامپ!

کت و شلوار برای داعش کراوات برای منافقین!

مگه چی خوردی؟!(گفت و شنود)

جای خالی تدبیر در مدیریت مصرف سوخت

فلسفه بلاها و مصیبت‌ها(حکایت خوبان)

ابرقدرت در تله افتاده است نقشه‌های بی‌نقص ایران، آمریکا را زمینگیرکرد

نبرد با زامبی‌ها؛ حمله آخرالزمانی به منجی‌گرایی دینی!

هیچ کشتی خارجی بدون مجوز و نظارت ایران امکان تردد امن از تنگه هرمز را ندارد