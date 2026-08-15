رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا درخواست کرد یک‌بار برای همیشه نسبت به شناسایی و برخورد با منبع تأمین دارو در بازار سیاه ناصرخسرو اقدام شود.

به گزارش خانه ملت، حسینعلی شهریاری، با اشاره به تداوم فعالیت دلالان دارو در بازار آزاد، گفت: سال‌ها است با این مشکل مواجه هستیم که بخشی از داروهایی که در داروخانه‌ها پیدا نمی‌شود و خانواده‌های بیماران برای تهیه آنها با مشکل مواجه‌اند، در بازار آزاد به‌ راحتی توسط دلالان عرضه می‌شوند.

شهریاری افزود: مسئله اینجا است که دارویی که بیمار برای پیدا کردن آن باید به چندین داروخانه مراجعه کند و در نهایت نیز ممکن است آن را پیدا نکند، چگونه سر از بازار آزاد و دست دلالان درمی‌آورد؛ این موضوع نیازمند بررسی جدی و شناسایی مسیر ورود دارو به بازار غیررسمی است.

وی با اشاره به بازار سیاه ناصرخسرو، ادامه داد: سال‌ها است درباره فعالیت مافیای دارو و حضور دلالان در این بازار صحبت می‌شود، اما باید مشخص شود داروهایی که در ناصرخسرو و بازارهای مشابه عرضه می‌شود، از کجا می‌آیند.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: نمی‌توان تصور کرد همه این داروها توسط افرادی که از خارج از کشور برمی‌گردند و یک یا دو قلم دارو همراه خود دارند، وارد بازار می‌شوند، حجم و نوع برخی داروهای موجود در بازار آزاد نشان می‌دهد که موضوع بسیار فراتر از این است و باید منشأ تأمین آنها به‌صورت دقیق بررسی شود.

شهریاری بیان داشت: بخش قابل‌توجهی از داروها از مسیر شرکت‌های رسمی و قانونی وارد کشور می‌شوند و در شبکه رسمی توزیع قرار می‌گیرند، بنابراین باید بررسی شود چگونه بخشی از این داروها از شبکه رسمی خارج و به بازار آزاد راه پیدا می‌کنند.

وی ادامه داد: این احتمال وجود دارد که در برخی موارد دارو از مسیرهایی مانند داروخانه‌ها، شرکت‌های توزیع یا سایر بخش‌های زنجیره تأمین خارج و وارد بازار آزاد شود، اگر چنین اتفاقی رخ می‌دهد، باید عوامل آن شناسایی و با آنها برخورد شود.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه در سال‌های گذشته برای مقابله با مفاسد اقتصادی در حوزه دارو اقداماتی انجام شده است، افزود: با وجود تلاش‌هایی که در این زمینه صورت گرفته، به نظر می‌رسد هنوز با اراده جدی و همه‌جانبه برای شناسایی ریشه‌های این شبکه مواجه نیستیم؛ اگر قرار است با پدیده دلالی و بازار غیررسمی دارو برخورد شود، نباید فقط چند دلال خُرد در سطح بازار شناسایی و جمع‌آوری شوند؛ باید مسیر تأمین دارو و افرادی که پشت این شبکه قرار دارند، مشخص شود.

شهریاری با اشاره به ضرورت ورود جدی دستگاه‌های مسئول به این موضوع، تصریح کرد: از سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، درخواست می‌کنم یک‌بار به صورت جدی موضوع فعالیت افرادی را که در ناصرخسرو و بازارهای مشابه دارو فعالیت می‌کنند، بررسی کند و مشخص شود این افراد از کجا خط می‌گیرند، داروها را از چه مسیری تهیه می‌کنند و با چه اشخاص یا مجموعه‌هایی ارتباط دارند.