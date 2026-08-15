افتتاح 23 پروژه عمرانی و خدماتی در شهرری با اعتبار 3 هزار میلیارد تومان

مراسم بهره‌برداری از 23 پروژه عمرانی، خدماتی، اجتماعی و فرهنگی در منطقه ۲۰ تهران با حضور شهردار پایتخت برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری شهر، آیین بهره‌برداری از ۲۳ پروژه در منطقه۲۰، صبح شنبه در دویست‌وبیست‌وسومین پویش امید و افتخار، با حضور شهردار تهران، رئیس فدراسیون فوتبال، جمعی از مدیران شهری تهران و شهرری در محل مجموعه ورزشی شهدای تقی‌آباد شهرری برگزار شد.

احداث مجموعه ورزشی تقی‌آباد، مجموعه ورزشی بلوار بسیج (شهدای گمنام)، احداث سایت لک‌لک‌ها و احداث سرای محله حمزه‌آباد، مجموعه ورزشی شهیدمدرس، پل شهید قلن‌بر، بازارهای میوه و تره‌بار و دیوارکشی امامزاده عبدالله از جمله پروژه‌هایی است که در این پویش امید و افتخار به شهروندان منطقه۲۰ و شهر تهران تقدیم شد.

نزدیک ‌شدن فاصله شمال و جنوب شهر

شهردار تهران در این مراسم اظهار داشت: یکی از اتفاقاتی که در این دوره افتاد نزدیک‌شدن فاصله شمال و جنوب شهر بود. ری قبله تهران است و با این عظمت و بزرگی و سبقه تاریخی، معنابخش پایتخت است، لذا فاصله شمال و جنوب شهر عادلانه نبود. از این‌رو است که در این دوره اعتبار منطقه۲۰ حدود هزار و 240درصد رشد داشته و بالای ۵۰۰درصد رشد پروژه‌ها را در شهرری داشتیم و این نشان از کاهش فاصله شمال و جنوب شهر دارد.

علیرضا زاکانی ادامه داد: با بررسی اقدامات سال گذشته مشخص شد، ۶۵درصد از پروژه‌ها پایین خط خیابان انقلاب انجام شده است. کارهایی که برای آینده در نظر گرفته شده، مناطق پایین نقطه آغاز آن هستند. برای آینده قرار است دو هزار و 800 مدرسه دولتی در سطح شهر به ۴۵۰ مجتمع بزرگ تبدیل شود تا مدل فعالیت را تغییر دهند. ۸ مدرسه مسیر خود را رفته تا در هفته آینده نقطه شروع در مناطق ۱۵، ۱۷ و ۱۸ و ۲۲ باشند و بعد از آن به منطقه۲۰ خواهیم رسید.

تست گرم ایستگاه مترو حرم عبدالعظیم(ع)

در نیمه شهریورماه

وی گفت: تست گرم ایستگاه متروی میدان حرم عبدالعظیم حسنی(ع)، ۱۵ شهریور انجام می‌شود و تا ابتدای مهر ایستگاه میدان عبدالعظیم افتتاح می‌شود. بعد از آن ایستگاه متروی ضلع شرقی حرم را خواهیم داشت. امیدواریم این اقدامات باعث شود تا ری نقش اساسی و پیشانی را در تحول تهران ایفا کند.

افتتاح حدود 3 هزار میلیارد تومان پروژه شهری

شهردار تهران در جمع خبرنگاران نیز اظهار داشت: امروز حدود سه‌هزار میلیارد تومان پروژه شامل سرای محله و چهار پروژه ورزشی در منطقه۲۰ افتتاح شد. همچنین به‌زودی بیش از ۴۰ هکتار فضا در یک الگوی زیست‌محیطی در بام ری افتتاح خواهد شد. این جهت‌گیری که در شهر صورت گرفته شد برای همه مناطق است.

مترو تا پایان جنگ رایگان است

زاکانی همچنین در پاسخ به سؤالی درباره زمان رایگان بودن مترو عنوان کرد: تا پایان جنگ مترو رایگان خواهد بود.