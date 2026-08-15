کد خبر: ۳۳۶۰۱۲
تاریخ انتشار : ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۶
# پرسه ـ در ـ فضای ـ مجـازی
حفرهها همینجاست
علی بهادری جهرمی: «برخی همزمان تلاش میکنند: نرخ نفت و سوخت در آمریکا افزایش پیدا نکند، نرخ بنزین در ایران افزایش پیدا کند، امارات در جنگ مورد صدمه قرار نگیرد و صادرات نفت آن متوقف نشود. برای یافتن حفرههای امنیتی نیاز نیست خیلی دور بروید، به همین کارشناسنماهای دور و بر خود نگاه کنید!»
تغییر معادلات قدرت
محمد مخبر: «راهبرد قطعی رهبری مبنی بر تهاجمیشدن جنگ در صورت تحقق نیافتن شرایط ایران، بدون شک معادلات قدرت را در جهان دگرگون میکند. با اثبات ناتوانی آمریکا از محافظت متحدانش در خلیجفارس، پایدارترین راه نظم جدید در منطقه، اجرای سازِکار اقتصادی- امنیتی هرمز، مستقل از تضمین نظامی واشنگتن است.»
به یاد 168 شهید میناب
به مناسبت ۱۶۸اُمین شب تجمعات مردم، به یاد کودکان مظلوم میناب این طرح در فضای مجازی منتشر شد.
مردم چه می خواهند؟
سیدامیر سیاح با انتشار این تصویر از یک روزنامه مدعی اصلاحات نوشت: «مردم میخواهند انحصارگران و رانتخوارها حذف شوند تا بتوانند راحت زندگی کنند.»
مالک شریعتی نیز درباره تیتر یک صفحه اول این روزنامه نوشت: «آقای مرعشی! آیا بیش از ۹۵٪ مردم ایران، حسرت زندگی فوقمجلل امثال شما را ندارند؟! چرا در این زمان حساس کشور و برخی کمبودها و ناکارآمدیها، به زخم مردم، نمک میپاشید و سیاسیکاری میکنید و حرفهای انتخاباتی میزنید؟! راستی... مگر دولت از شما و مطابق میل شما نبوده و نیست؟! کمکش کنید!»
سکوت ممنوع!
بهار سعادت: «آقایان مسئول، زیرساخت فقط جاده و پل و پالایشگاه نیست؛ بانوان، زیرساخت انسانی این کشورند؛ ستون خانواده و تربیتکننده نسل آینده؛ چرا در برابر این ولنگاری و نابودی خانوادهها سکوت کردهاید؟»
رسوایی
ترسوی آمریکایی
ادوارد یورنکو، کاربر خارجی با انتشار این تصویر نوشت: «مردی که ادعا میشد در تونلی پنهان شده، در دفتر کارش به شهادت رسید، در حالی که کسی که به ناوهای جنگی و جنگندههایش میبالید، با کامیون حمل موادغذایی از ترکیه گریخت.»
از هالیوود تا واقعیت!
حسن مافی با انتشار این تصویر نوشت: «ایالات متحده در فیلمهای هالیوودی در برابر ایالات متحده در زندگی واقعی!»
چهارمین قدرت ترکیبی جهان
ویل شرایور، تحلیلگر ژئوپلیتیک و تاریخدان آمریکایی: «اشتباه نکنید؛ در سراسر جهان، این موضوع تا حد زیادی پذیرفته شده که ایالات متحده در جنگ خود با ایران، متحمل یک شکست نظامی و استراتژیک تکاندهنده شده. و شرط میبندم روسیه و چین هم به اندازه هر کس دیگری از این اتفاق غافلگیر شدهاند. ایران چهارمین جایگاه قدرت ترکیبی جهان را به دست آورده.»
حماقت ترامپ
برت اریکسون، کارشناس آمریکایی جرایم مالی و ژئوپلیتیک: «ایالات متحده در جنگ با ایران، دست به یک قمار اقتصادی بزرگ زده. شاید ما نسبتاً سالم از این ماجرا بیرون بیاییم، شاید هم با یک فاجعه تمامعیار اقتصادی مواجه شویم. اما آنچه مسلم است، این است که ترامپ احمق بود که اصلاً دست به چنین قماری زد.»
تروریست
چه کسی است؟
یک رسانه چینی با انتشار تصویری از 4 رئیسجمهور پیشین آمریکا نوشت: «در طول ۲۶ سال، این چهار مرد به بیش از ۱۰ کشور مسلمان حمله کردند و ۱۱ میلیون مسلمان را کشتند، اما هرگز تروریست نامیده نمیشوند.»
وطندوستی بادکنکی
علیرضا زادبر: «دار و دسته ایران اینترنشنال که دو هفته است بهخاطر داستان خزر ناگهان وطندوست شدهاند، آیا الان پس از ادعای گزاف ترامپ مبنی بر مالکیت آمریکا بر تنگه هرمز حاضرند علیه ارباب و عمویشان موضعگیری کنند؟ وطندوستی بادکنکیتان نگران تنگه هرمز نمیشود؟»