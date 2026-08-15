لیگ برتر فوتبال یک ماه تعطیل می‌شود

مسابقات لیگ برتر پس از هفته هفتم به مدت یک ماه تعطیل خواهد شد.

مسابقات لیگ برتر تا ۲۱ شهریور و هفته هفتم ادامه خواهد داشت و پس از آن به خاطر فیفادی و مسابقات تیم ملی امید برای حضور در مرحله گروهی بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ یک ماه تعطیل خواهد بود. مسابقات لیگ برتر امسال به صورت فشرده و هر ۴ روز یک بار برگزار خواهد شد.

معرفی ۳ ورزشگاه برای برگزاری دربی

باشگاه استقلال ۳ ورزشگاه برای میزبانی از پرسپولیس در دربی به سازمان لیگ معرفی کرده است. باشگاه استقلال ۳ ورزشگاه را برای میزبانی از پرسپولیس در دربی پیش‌رو در هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر به سازمان لیگ معرفی کرده است. ورزشگاه پارس شیراز، ورزشگاه امام خمینی اراک و ورزشگاه نقش جهان اصفهان، سه ورزشگاهی هستند که استقلالی‌ها برای میزبانی از رقیب سنتی به سازمان لیگ معرفی شده است. باشگاه استقلال بیشتر تمایل دارد که این دیدار در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار شود.

شکایت مس شهر بابک از استقلال

مدیرعامل باشگاه مس شهر بابک از شکایت این باشگاه از آبی‌ها، بابت استفاده از وینگر آلبانیایی خبر داد.

مجتبی اسماعیلی در مورد شکایت باشگاه مس شهر بابک از استقلال بابت استفاده از یاسر آسانی به تسنیم گفت: بلافاصله بعد از بازی، شکایت خودمان را به ناظر بازی تقدیم کردیم و وکیل باشگاه، این مسئله را پیگیری می‌کند. مستندات هم جمع‌آوری شده و پرونده در مراجع قضائی پیگیری می‌شود. وی درباره جزئیات شکایت از باشگاه استقلال عنوان کرد: این‌ها موارد حقوقی است و وکیل باشگاه باید در قبال آن پاسخگو باشد. با این حال مطابق چیزی که پرسیدیم و به ما پاسخ دادند، آسانی قراردادش را فسخ کرده و نامه فسخ او را ارائه کرده‌اند. شکایتی بر همین مبنا تنظیم شده و پیگیر پرونده هستیم.