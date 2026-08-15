حضور ۱۳ تیم در لیگ کشتی قطعی است

رئیس سازمان لیگ کشتی با اشاره به قطعی شدن حضور ۱۳ تیم در لیگ برتر گفت: مسابقات با توجه به تقویم فشرده کشتی در هفت هفته برگزار می‌شود و ملی‌پوشان تا پایان رویدادهای جهانی در لیگ حضور ندارند.

حمید یاری درباره آخرین وضعیت برگزاری لیگ برتر کشتی اظهار کرد: با توجه به شرایط در حال حاضر حضور هفت تیم در کشتی آزاد و شش تیم در کشتی فرنگی تقریباً قطعی شده است. البته ما با توجه به سوابق تیم‌ها و شرایطی که داشته‌اند، اعلام آمادگی آنها را می‌پذیریم، اما هنوز دو، سه تیم نیز پس از ثبت قرارداد باید مراحل کار خود را تکمیل کنند. امسال مسابقات را زودتر آغاز می‌کنیم و با توجه به اینکه بارها اعلام کرده‌ایم، انتظار داشتیم باشگاه‌ها نیز کارهای خود را بموقع انجام دهند، اما متأسفانه برخی باشگاه‌ها کارها را به دقیقه ۹۰ موکول می‌کنند.

رئیس سازمان لیگ کشتی در ادامه درباره سامانه ثبت قراردادها و دلیل تأیید نشدن برخی قراردادها اظهار کرد: سامانه جامع کشتی حدود هفت، هشت سال است که فعالیت می‌کند. در بحث قراردادها نیز امسال سومین سالی است که ثبت قراردادها را در این سامانه انجام می‌دهیم. این موضوع با توجه به تأیید خود باشگاه‌ها مزایای زیادی برای آنها داشته است؛ از جمله اینکه رفت‌وآمد کشتی‌گیران به تهران و باشگاه‌ها بسیار محدود شده است. دیگر این محدودیت وجود ندارد که کشتی‌گیر بخواهد برای عقد قرارداد حضور فیزیکی داشته باشد.

رئیس سازمان لیگ کشتی درباره تعداد تیم‌های حاضر در لیگ گفت: تا الان ۱۳ تیم حضورشان قطعی شده است؛ هم در کشتی آزاد و هم در کشتی فرنگی. نسبت به سال گذشته تعداد تیم‌ها بیشتر شده است و بیشتر از این هم نمی‌توانیم تیم داشته باشیم، چون واقعاً زمان اجازه نمی‌دهد. با توجه به این پراکندگی زمانی که داریم، برای مسابقات لیگ در مجموع به هفت هفته زمان نیاز داریم. بلافاصله بعد از لیگ، مسابقات قهرمانی کشور و چرخه جدید انتخاب تیم ملی برای سال جدید میلادی آغاز می‌شود.