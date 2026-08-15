چالش جدی فرنگیکاران جوان ایران در رقابتهای جهانی
تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران در حالی راهی رقابتهای قهرمانی جهان شده که ویزای چند مربی صادر نشده و تیم کشورمان در براتیسلاوا فعلاً تنها با دو مربی فعالیت میکند.
تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران در شرایطی برای حضور در رقابتهای قهرمانی جهان راهی براتیسلاوا شده که صادر نشدن ویزای چند عضو کادر فنی تیمهای ملی آزاد و فرنگی، شرایط دشواری را برای نمایندگان ایران در این مسابقات ایجاد کرده است.
کشتیگیران و اعضای کادر فنی ایران حدود سه هفته قبل برای دریافت ویزا راهی ترکیه شدند و فدراسیون کشتی نیز برای این سفر هزینهای حدود ۴ میلیارد تومان متحمل شد، با این حال تاکنون هنوز ویزای چندین مربی صادر نشده است.
علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی، نیز در همین رابطه دو بار با نناد لالوویچ، رئیس اتحادیه جهانی کشتی، گفتوگوی تلفنی داشته، اما هنوز دلیل مشخصی برای صادر نشدن ویزای مربیان اعلام نشده است. در حال حاضر در کنار تیم ملی کشتی فرنگی جوانان تنها حمید باوفا، سرمربی و مهدی علیزاده مربی تیم حضور دارند و این دو مربی باید هدایت ۱۰ نماینده ایران را در چهار روز رقابت بر عهده داشته باشند.
مسابقات کشتی فرنگی جوانان جهان از امروز (یکشنبه) با برگزاری رقابتهای چهار وزن ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم آغاز میشود و طی چهار روز ادامه خواهد داشت.
با توجه به برگزاری همزمان مسابقات در چند وزن و حضور کشتیگیران در مراحل مختلف از مقدماتی تا فینال و رپهشارژ، کمبود مربی میتواند کار تیم ایران را بهویژه در هدایت کشتیگیران در مسابقات همزمان با مشکل مواجه کند.