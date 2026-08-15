خواندنی از ورزش
* غلامرضا محمدی سرمربی اسبق تیم ملی کشتی آزاد ایران به عنوان مربی تیم کشتی آزاد استقلال انتخاب شد و همچنین حسین توکلی قهرمان وزنهبرداری ایران و دارنده مدال طلای بازیهای المپیک ۲۰۰۰ سیدنی، با امضای قرارداد رسمی به عنوان سرمربی تیم وزنهبرداری باشگاه استقلال منصوب شد.
* تیم ملی تکواندو ایران با حدود ۷۰ نفر در سه بخش پومسه، کیوروگی و پاراتکواندو راهی لاهور پاکستان شد. این رقابتها از ۲۶ تا ۳۰ مرداد با حضور ۶۲۰ تکواندوکار برگزار میشود و در بخش کیوروگی، هر قهرمان ۳۰ امتیاز در مسیر کسب سهمیه المپیک به دست میآورد. ایران با ۱۸ تکواندوکار مرد و ۱۵ تکواندوکار زن در این مسابقات حضور دارد.
* یک رسانه عراقی از اعلام آمادگی روسیه برای حضور در تورنمنت دوستانه چهارجانبه بصره خبر داده است. تاکنون حضور ایران و عراق در این مسابقات قطعی شده و احتمال حضور اردن و ازبکستان نیز مطرح است. ایران و روسیه همچنین ۷ مهر در کازان با یکدیگر دیدار خواهند کرد.
* در ادامه گمانهزنیها درباره مدیرعامل جدید استقلال، نام حمید سجادی، وزیر پیشین ورزش، و شهابالدین عزیزی خادم، رئیس سابق فدراسیون فوتبال مطرح شده است. انتخاب مدیرعامل جدید با پیشنهاد باشگاه و تأیید هلدینگ خلیجفارس انجام خواهد شد. حمید سجادی سال 1400 به عنوان وزیر ورزش انتخاب شد، اما عمر مدیریتیاش در این پست 2 سال بیشتر طول نکشید و عزیزی خادم نیز مدتی کوتاه رئیس فدراسیون فوتبال بود و در مدت کمتر از یک سال، از سوی هیئترئیسه فدراسیون عزل شد.
* باشگاه پاریسنژرمن دیروز به طور رسمی از به خدمت گرفتن فران تورس از بارسلونا با عقد قراردادی پنج ساله خبر داد. این مهاجم اسپانیایی که گل قهرمانی تیم ملی فوتبال اسپانیا در دیدار فینال
جام جهانی 2026 را مقابل آرژانتین به ثمر رساند، در پاریسنژرمن پیراهن شماره «9» را به تن خواهد کرد.