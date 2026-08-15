ورزش و فوتبال کماکان ملعبه دست مدیران...!

سرویس ورزشی-

صمد مرفاوی ملی‌پوش اسبق و پیشکسوت تیم استقلال با تحلیل و انتقاد از وضع موجود تیم استقلال در آستانه شروع لیگ و تیمی که قرار است به عنوان نماینده فوتبال ایران در رقابت‌های باشگاهی دسته اول آسیا شرکت کند، وضعیت ناخوشایند تیم تهرانی را به گردن مدیران قبلی و قصور آنها انداخت و خواستار «بازخواست» آنان شد...!

او در این مصاحبه به هدر دادن پول بیت‌المال و بازی با سلامتی و جان هواداران توسط این‌گونه به اصطلاح مدیران پرداخت و... پرسید این‌گونه نامدیران آویزان فوتبال «چرا بازخواست نمی‌شوند...»؟!

خدمت آقای مرفاوی و خوانندگان محترم عرض می‌کنیم که درباره این قصور و تقصیر‌هایی که از جانب نامدیران آویزان از ورزش، مدیران اغلب تحمیلی و ناوارد که هیچ صلاحیت و تخصص در ورزش و حتی مدیریت، ندارند و شیرین‌کاری‌ها! و خرابکاری‌های آنها که ریشه فن و فرهنگ و سلامت و اخلاق را در ورزش سوزانده‌اند، سال‌هاست دلسوزان ورزش و کارشناسان واقعی دارند فریاد می‌زنند و... اما انگار نه انگار؟! اصلا معلوم نیست در ورزشی که اصل نظارت و پاسخگویی محلی از اعراب ندارد، مخاطب این هشدار‌ها و مطالبات کیست و چه کسی و سازمانی در ورزش و خارج از ورزش، به خرابکاری‌ها و هدر دادن بیت‌المال و بازی با جان هوادار، و... رسیدگی کند؟!...

خلاصه کلام اینکه بدون شک این بار هم در واکنش به حرف‌های آقای مرفاوی هیچ اتفافی نخواهد افتاد. ورزش و ورزشکار و اهالی ورزش کماکان ملعبه دست این نامدیران آویزان و عمر و سرمایه بر باد ده که به جای فکر کردن به منافع ملی به منافع شخصی و باندی و... فکر می‌کنند، خواهد بود...