فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۶۰۰۷
تاریخ انتشار : ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۶
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

ورزش و فوتبال کماکان ملعبه دست مدیران...!

سرویس ورزشی-
صمد مرفاوی ملی‌پوش اسبق و پیشکسوت تیم استقلال با تحلیل و انتقاد از وضع موجود تیم استقلال در آستانه شروع لیگ و تیمی که قرار است به عنوان نماینده فوتبال ایران در رقابت‌های باشگاهی دسته اول آسیا شرکت کند، وضعیت ناخوشایند تیم تهرانی را به گردن مدیران قبلی و قصور آنها انداخت و خواستار «بازخواست» آنان شد...!
او در این مصاحبه به هدر دادن پول بیت‌المال و بازی با سلامتی و جان هواداران توسط این‌گونه به اصطلاح مدیران پرداخت و... پرسید این‌گونه نامدیران آویزان فوتبال «چرا بازخواست نمی‌شوند...»؟!
خدمت آقای مرفاوی و خوانندگان محترم عرض می‌کنیم که درباره این قصور و تقصیر‌هایی که از جانب نامدیران آویزان از ورزش، مدیران اغلب تحمیلی و ناوارد که هیچ صلاحیت و تخصص در ورزش و حتی مدیریت، ندارند و شیرین‌کاری‌ها! و خرابکاری‌های آنها که ریشه فن و فرهنگ و سلامت و اخلاق را در ورزش سوزانده‌اند، سال‌هاست دلسوزان ورزش و کارشناسان واقعی دارند فریاد می‌زنند و... اما انگار نه انگار؟! اصلا معلوم نیست در ورزشی که اصل نظارت و پاسخگویی محلی از اعراب ندارد، مخاطب این هشدار‌ها و مطالبات کیست و چه کسی و سازمانی در ورزش و خارج از ورزش، به خرابکاری‌ها و هدر دادن بیت‌المال و بازی با جان هوادار، و... رسیدگی کند؟!... 
خلاصه کلام اینکه بدون شک این بار هم در واکنش به حرف‌های آقای مرفاوی هیچ اتفافی نخواهد افتاد. ورزش و ورزشکار و اهالی ورزش کماکان ملعبه دست این نامدیران آویزان و عمر و سرمایه بر باد ده که به جای فکر کردن به منافع ملی به منافع شخصی و باندی و... فکر می‌کنند، خواهد بود...

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

شیوه احراز سکونت افراد برای دریافت کالابرگ

نسخه 87 هزار تومانی را چه کسی پیچید؟!(یادداشت روز)

ذوق‌زدگی تکراری با آب‌نبات ترامپ!

کت و شلوار برای داعش کراوات برای منافقین!

مگه چی خوردی؟!(گفت و شنود)

جای خالی تدبیر در مدیریت مصرف سوخت

فلسفه بلاها و مصیبت‌ها(حکایت خوبان)

ابرقدرت در تله افتاده است نقشه‌های بی‌نقص ایران، آمریکا را زمینگیرکرد

نبرد با زامبی‌ها؛ حمله آخرالزمانی به منجی‌گرایی دینی!

هیچ کشتی خارجی بدون مجوز و نظارت ایران امکان تردد امن از تنگه هرمز را ندارد