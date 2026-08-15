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پیروزی پرگل استقلال و تراکتور، مهم‌ترین اتفاقات روز نخست هفته اول رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران بود.

پرونده هفته نخست بیست و ششمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران روز گذشته با برگزاری سه بازی بسته شد. دیروز ذوب‌آهن در اصفهان میزبان فولاد بود، شمس‌آذر در قزوین از پرسپولیس پذیرایی کرد و در آخرین بازی صنعت نفت آبادان میزبان ملوان انزلی بود. اما در روز نخست این رقابت‌ها نیز 6 بازی برگزار شد. در اولین بازی جمعه تراکتور در تبریز میزبان پیکان بود و موفق شد این تیم را با نتیجه دو بر صفر شکست دهد. در این بازی شهریار مغانلو (۳۴ و ۶+۴۵) برای تراکتور گلزنی کرد. در این نیمه تراکتور بازی را هجومی‌تر آغاز کرد و در نهایت مغانلو مهاجم تراکتور در دقیقه ۳۴ موفق شد قفل دروازه پیکان را باز کند. روی اشتباه مدافعان پیکان، مهدی زائرکاظمینی توپ را به مغانلو رساند و این مهاجم پس از عبور از نیما احمدی، ضربه خود را از حسین پو‌رحمیدی عبور داد تا تراکتور یک بر صفر پیش بیفتد.نیما احمدی مدافع جوان پیکان نیز در آخرین دقیقه از نیمه اول مسابقه به دلیل خطا روی زائرکاظمینی با کارت قرمز کوپال ناظمی از زمین مسابقه اخراج شد. پس از این اخراج تراکتور روی ضربه ارسالی توانست دومین گل خود را روی تاثیرگذاری زائرکاظمینی که به تیر خورد و توپ به مغانلو رسید گل دوم را به ثمر برساند.

در دیگر بازی خیبر و فجر شهیدسپاسی شیراز در خرم‌آباد به مصاف هم رفتند که این بازی با تساوی یک– یک به پایان رسید. مسعود محبی (۲۵- گل به خودی) برای فجر و حسین شنانی (۸۱) برای خیبر گلزنی کردند. در یزد، تیم چادرملو از سپاهان میزبانی کرد و در نهایت با نتیجه دو بر صفر شکست خورد. در این بازی احسان حاج صفی (۷۷- پنالتی) و علیرضا آرتا (۵+۹۰- گل به خودی) برای سپاهان گلزنی کردند. در تهران استقلال خوزستان میزبان آلومینیوم اراک بود و در پایان با نتیجه دو بر صفر شکست خورد. بهرام گودرزی (۱۱) و عباس کهریزی (۴+۹۰) برای آلومینیوم گلزنی کردند. برد آلومینیوم با درخشش بازیکنان جوان این تیم مقابل شاگردان امیر خلیفه اصل همراه بود تا آنها یکی از برنده‌های مهم هفته اول در فصل بیست و ششم شوند. در سیرجان، گل‌گهر به مصاف نساجی مازندران رفت که این بازی با برد اقتصادی میزبان سیرجانی همراه بود. میلاد کر(۹۰) تک گل بازی را برای گل‌گهر به ثمر رساند.

پیروزی پرگل استقلال

در یکی از مهم‌ترین بازی‌های جمعه، استقلال به مصاف تیم مس شهربابک رفت که این بازی با برتری ۴ بر صفر آبی پوشان تهرانی به پایان رسید. سعید سحرخیزان(۴۴ و ۵۵)، محمدحسین اسلامی(۸۸) و اسماعیل قلی‌زاده (۲ +۹۰) برای استقلال گل زدند. این دیدار در شرایطی آغاز شد که شاگردان سهراب بختیاری‌زاده برای رسیدن به گل از همان دقایق ابتدائی تلاش زیادی از خود نشان دادند و حملاتی را از چپ و راست روی دروازه حریف انجام دادند اما دفاع منطقی و هوشمندانه شهربابکی‌ها اجازه باز شدن دروازه را به آبی‌های تهران نداد.

در این بازی و در اولین دقیقه از وقت اضافه نیمه اول قویدل دروازه‌بان مس شهربابک در خروج از دروازه و دفع توپ دچار اشتباه وحشتناکی شد و با سایه زنی دروازه خالی را مقابل سعید سحرخیزان قرارداد تا او با ضربه‌ای آرام و زمینی توپ را از کنار تیر عمودی دروازه به گل نخست و برتری استقلال در نیمه اول تبدیل کند. با شروع نیمه دوم این استقلال بود که بازهم دروازه حریف را آماج حملات خود قرار داد و این بار خیلی زودتر به گل رسید. در دقیقه ۵۵ سعید سحرخیزان با توپ‌گیری از میان مدافعان حریف و حرکت به سمت دروازه قویدل را هم جا گذاشت و با ضربه‌ای زمینی برای دومین بار دروازه حریف را باز کرد تا نوید روزهای خوبی را برای خط حمله آبی‌پوشان بدهد.

تیم مس شهربابک که نخستین فصل حضور خود در لیگ برتر را سپری خواهند کرد هر چند در این دیدار ۳ بر صفر بازنده شدند اما تیم دست و پا بسته‌ای نبودند و در دقایق پایانی حملاتی را روی دروازه میزبان تهرانی انجام دادند اما نتوانستند به گلی دست پیدا کنند. آنها در وقت اضافه بهترین فرصت گلزنی را داشتند اما توپ از داخل محوطه جریمه به بالای دروازه زده شد. در دقیقه ۸۸ یاسرآسانی بار دیگر خوش درخشید و با نفوذ از جناح راست وارد محوطه جریمه شد و پاسی را برای اسلامی ارسال کرد که این بازیکن همه با ضربه‌ای فنی و زیبا دروازه مس شهربابک را برای سومین بار باز کرد. چهار دقیقه بعد این بار صالح حردانی با پاسی دقیق درون محوطه جریمه اسماعیل قلی‌زاده را در موقعیت گلزنی قرار داد و این بازیکن با ضربه‌ای محکم دروازه حریف را باز کرد تا شاگردان سهراب بختیاری‌زاده با یک برتری پرگل بازی اول خود را پشت سر بگذارند.

مسابقات جذاب و پرگل در هفته اول

هفته نخست لیگ برتر فوتبال ایران پس از مدتها انتظار آغاز شد و برخلاف نگرانی ‌ها درباره شروعی محتاطانه، شاهد مسابقاتی نسبتا پرگل و جذاب بودیم.‎ بازگشت فوتبال باشگاهی، بار دیگر هیجان را به سکوها و فضای فوتبال ایران برگرداند.‎ اما مهم‌ترین اتفاق این فصل، حضور ۱۸ سرمربی ایرانی روی نیمکت تیم‌‌هاست. اتفاقی کم‌‌سابقه که فرصت بزرگی برای مربیان داخلی محسوب می‌‌شود.‎ حالا نگاه‌ها به عملکرد این مربیان دوخته شده است. اینکه آیا اعتماد ایجاد شده را به کیفیت فنی، نتایج قابل ‌قبول و فوتبال جذاب تبدیل خواهند کرد یا خیر؟!