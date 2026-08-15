فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۶۰۰۵
تاریخ انتشار : ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۵
سرویس کیهان » اخبار
الف الف
یادی از شهید غلامرضا حسنی

سفارش به نسل جدید (حدیث دشت عشق)

بسیجی شهید غلامرضا حسنی، سال 1346 در روستای جنت‌آباد از توابع شهرستان قم چشم به جهان گشود. ۳۱ خرداد سال ۱۳۶۵ از طریق بسیج قم به جبهه اعزام شد و در تاریخ بیست‌وسوم شهریور سال ۱۳۶۵ بر اثر اصابت ترکش به ناحیه سینه و دست در منطقه عملیاتی مهران به درجه رفیع شهادت نائل آمد و پیکر پاکش ۳۰ شهریور همان سال پس از تشییع در گلزار شهدای علی‌بن‌جعفر(ع) شهر مقدس قم آرام گرفت.
شهید غلامرضا حسنی در وصیت‌نامه‌اش نوشت: «سفارشی دارم به قشر دانش‌آموز و جوانان و دوستان انقلابی‌ام که ‌ای جوانان مسلمان، دانشجویان و محصلین و کارآموزان، به ملت آگاهی بدهید و به آنها سواد بیاموزید که بدبختی هر ملتی از بی‌فرهنگی و بی‌سوادی آن ملت است. برادرانم، در مراسم اسلامی و مساجد و راهپیمایی‌ها و دعاهای هفتگی شرکت کنید و آنها را دست‌کم نگیرید که درس همراه عمل ارزش دارد و غیره در برابر خداوند. و ای کسانی که به حال خود هستید و در خود فرو می‌روید که زیاد هستید، به‌خدا یک روزی پشیمان می‌شوید و به اشتباه خود پی می‌برید و دیگر وقت از کار گذشته و راه بازگشتی وجود ندارد. سفارش می‌کنم به نسل آینده، نسلی که امید انقلاب است و انقلابی که در آن خون‌ها ریخته شده است و خون‌هایی که به پای درخت اسلام ریخته شده، درختی که با خون‌های جوانان مسلمان و حزب‌الله بارور گردیده و رو به پیروزی است.»

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

شیوه احراز سکونت افراد برای دریافت کالابرگ

نسخه 87 هزار تومانی را چه کسی پیچید؟!(یادداشت روز)

ذوق‌زدگی تکراری با آب‌نبات ترامپ!

کت و شلوار برای داعش کراوات برای منافقین!

مگه چی خوردی؟!(گفت و شنود)

جای خالی تدبیر در مدیریت مصرف سوخت

فلسفه بلاها و مصیبت‌ها(حکایت خوبان)

ابرقدرت در تله افتاده است نقشه‌های بی‌نقص ایران، آمریکا را زمینگیرکرد

نبرد با زامبی‌ها؛ حمله آخرالزمانی به منجی‌گرایی دینی!

هیچ کشتی خارجی بدون مجوز و نظارت ایران امکان تردد امن از تنگه هرمز را ندارد