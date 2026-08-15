ابهام در عرضه و قیمتگذاری کالاهای اساسی وارداتی
دیوان محاسبات از انجام نشدن حسابرسی ویژه کالاهای اساسی واردشده با ارز ترجیحی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بررسیهای دیوان محاسبات کشور از نحوه اجرای تکالیف مقرر در ماده (12) آییننامه مصوب هیئت وزیران نشان میدهد، ارائه ناقص و غیرقابل اتکای اطلاعات از سوی برخی دستگاههای درخصوص کالاهای اساسی وجود دارد.
آنطور که از سوی دیوان محاسبات کشور اعلام شده است به دلیل ارائه ناقص از سوی دستگاههای ذیربط، از جمله وزارت جهاد کشاورزی، حسابرسی ویژه موجودی کالاهای اساسی و نهادههای دامی واردشده با ارز ترجیحی توسط سازمان حسابرسی انجام نشده و گزارش قانونی آن نیز به کارگروه مربوطه ارائه نگردیده است.
عدم اجرای مؤثر این سازوکار، امکان احراز میزان عرضه، نحوه قیمتگذاری، وصول مابهالتفاوت ناشی از تعدیل نرخ ارز و شناسایی انحراف از مقررات را با اخلال مواجه کرده است.
دیوان محاسبات همچنین با اشاره به گزارشهای واصله درباره عرضه بخشی از این کالاها با قیمتهای آزاد، اعلام کرده است: کارگروه موضوع ماده (12)، علیرغم مسئولیت قانونی در پیگیری و نظارت بر اجرای تکالیف مقرر، اقدام مؤثر و مستندی در این خصوص ارائه نکرده است که مراتب در دست اقدام این نهاد نظارتی است.