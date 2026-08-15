قطع صادرات نفت از تنگه هرمز؛ بابالمندب هم بسته است
برخلاف ادعای آمریکا درباره تداوم جریان نفت از خلیجفارس، تنگه هرمز روز جمعه تنها میزبان دو کشتی بدون نفت بود؛ ضمن اینکه بابالمندب هم بسته است.
به گزارش خبرگزاری فارس؛ شرکت ردیابی کشتیرانی (کپلر) روز شنبه بر اساس تحلیلی که انجام داده، اعلام کرد که روز جمعه تنها دو کشتی از تنگه هرمز عبور کردهاند و هیچ محمولهای از نفت خام در میان آنها مشاهده نشده است.
خبرگزاری رویترز به نقل از دادههای ترافیک دریایی گزارش داد؛ تردد کشتیهای تجاری از تنگه هرمز در پی حمله اخیر به دو شناور اماراتی تقریباً متوقف شده و اندک شناورهای عبوری هم از مسیر ایران میگذرند.
توقف تقریبا کامل کشتیرانی در تنگه هرمز در حالی ثبت شده که وزیر انرژی آمریکا سهشنبه گذشته مدعی شد؛ جریان نفت از خلیجفارس به سطح عادی بازگشته است. روز پنجشنبه ۱۳ آگوست جاری نیز تنها، ۹ کشتی از تنگه هرمز عبور کرد که همچنان کمتر از میانگین ۱۲ فروند تردد روزانه در این ماه بوده است.
19 کشتی امارات قربانی ادعاهای ترامپ
طی روزهای اخیر، امارات مدعی شده که چهار شناور شرکت ملی نفت این کشور هنگام عبور از تنگه هرمز هدف گرفته شدند. قیمت نفت هم جمعه شب با دو درصد افزایش به ۸۸ دلار و 52 سنت در هر بشکه رسید.
شرکت ادنوک هشت روز پیش نیز در بیانیهای اعلام کرده بود که از زمان آغاز درگیریها در منطقه، ۱۵ فروند از شناورهای این شرکت در تنگه هرمز مورد حملات موشکی و پهپادی قرار گرفتهاند. با احتساب این حملات، تعداد کل شناورهای شرکت آدنوک که از زمان آغاز جنگ مورد اصابت قرار گرفتهاند، به
19 فروند میرسد.
این در حالی است که آمریکا مدعی کنترل تنگه هرمز و تامین امنیت برای کشتیهای متحدان خود است. کاهش چشمگیر عبور کشتیها از تنگه هرمز در حالی رقم خورده که دونالد ترامپ، چهارشنبه گذشته با انتشار پیامی مدعی شد که «ایالات متحده کنترل کامل تنگه هرمز را در دست دارد. فکر میکنم آن را حفظ خواهیم کرد!»
سخنگوی سپاه هم در این خصوص تاکید کرد: تنگه هرمز برای ما یک جغرافیای نبرد است و یک راهبرد نیست. راهبرد فعلی ما حفظ این تنگه هست تا زمانی که دشمن همه شروط ما را بپذیرد.
بارگیری نفت ایران در خارک
این در حالی است که تصاویر ماهوارهای نشان از بارگیری یک ابرنفتکش شرکت ملی نفتکش ایران در پایانه خارک داشت. شرکت رهیابی محمولههای نفتی تنکرتِرکِرز این خبر را تایید کرد.
یک هفته پیش فایننشال تایمز نوشت؛ صادرات نفت ایران متوقف شده و چند روز بعد، شرکت پایشهای دریایی ویندوارد مدعی شد که به خاطر محاصره دریایی آمریکا ۲۲ روز است که در جزیره خارک بارگیری نفت انجام نمیشود.
فرار ۱۲ کشتی سعودی از بابالمندب
بابالمندب هم در چنین شرایطی، بسته است. شرکت اطلاعات دریایی صهیونیستی ویندوارد جزئیاتی از شیوه تغییر مسیر ۱۲ فروند نفتکش و کشتی فلهبر حامل پرچم عربستان سعودی و اجتناب آنها از تردد در تنگه راهبردی بابالمندب طی دو هفته اخیر خبر داد. البته برخی از آنها پس از عبور از سواحل آفریقای جنوبی از اعلام مقصد نهائی خودداری کردهاند.
این اقدام کشتیها را به مسیرهای طولانیتر و پرهزینهتر دور زدن دماغه امید نیک در جنوب آفریقا سوق داده، به طوری که زمان سفر یک نفتکش از تایوان به ینبع از حدود ۲۴ روز به ۵۶ روز افزایش یافته و هزینه هر سفر حدود دو میلیون دلار بیشتر شده است.