توافق ایران و تاجیکستان برای همکاری نفتی بلندمدت
ایران و تاجیکستان بر سر یک قرارداد بلندمدت برای صادرات فرآوردههای نفتی ایران و تأمین نفت خام پالایشگاههای تاجیکستان به توافق رسیدند. توافقی که میتواند تجارت انرژی دو کشور را وارد فاز جدیدی کند.
به گزارش خبرگزاری فارس؛ ایران و تاجیکستان در تازهترین دور مذاکرات نفتی، بر سر یک همکاری بلندمدت در حوزه انرژی به توافق رسیدند.
توافقی که دو محور اصلی صادرات فرآوردههای نفتی ایران به تاجیکستان و تأمین نفت خام مورد نیاز پالایشگاههای این کشور را شامل میشود.
براساس توافق انجامشده، ایران قرار است در قالب یک قرارداد بلندمدت، بخشی از نیاز تاجیکستان به فرآوردههای نفتی را تأمین کند.
این همکاری میتواند زمینه حضور مستمرتر ایران در بازار انرژی تاجیکستان و افزایش تجارت فرآوردههای نفتی میان دو کشور را فراهم کند.
بخش دیگر این توافق به تأمین نفت خام مورد نیاز پالایشگاههای تاجیکستان اختصاص دارد.
بر این اساس، ایران علاوه بر صادرات فرآورده، در تأمین خوراک پالایشگاههای تاجیکستان نیز نقش خواهد داشت و همکاری دو کشور در زنجیره نفت از تأمین نفت خام تا فرآوردههای نفتی گسترش
پیدا میکند.
تأکید دو کشور بر انعقاد قرارداد بلندمدت نشان میدهد همکاری نفتی تهران و دوشنبه صرفاً به یک محموله یا معامله مقطعی محدود نیست و قرار است در قالب یک چارچوب پایدار دنبال شود.
این توافق همچنین میتواند زمینه افزایش مبادلات نفت خام و فرآوردههای نفتی میان دو کشور و توسعه همکاریهای اقتصادی تهران و دوشنبه در حوزه انرژی را فراهم کند.
توافق نفتی ایران و تاجیکستان در حالی شکل گرفته که تاجیکستان بهعنوان یکی از کشورهای آسیای مرکزی، میتواند به یکی از بازارهای هدف ایران در تجارت انرژی تبدیل شود.
در این چارچوب، تأمین نفت خام پالایشگاهها و صادرات فرآوردههای نفتی، دو مسیر اصلی برای گسترش همکاری انرژی میان تهران و دوشنبه خواهد بود.