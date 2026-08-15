رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی سی‌ان‌جی کشور گفت: امکان رفع کامل ناترازی تولید و مصرف بنزین که حدود 15 میلیون لیتر در روز است، با زیرساخت‌های سی‌ان‌جی وجود دارد.

احسان جان‌محمدی، در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، درباره وضعیت تولید و مصرف سی‌ان‌جی در کشور اظهار داشت: مطابق آمارهای رسمی و غیررسمی حدود چهار میلیون و 500 هزار خودروی سی‌ان‌جی‌سوز در کشور داریم که حدود 20 درصد خودروهای کشور می‌شود اما از نظر سطح پیمایش، این چهار میلیون و 500 هزار خودرو 30 درصد پیمایش خودروهای سبک کشور را به‌خود اختصاص داده‌اند.

وی افزود: 2200 جایگاه سی‌ان‌جی فعال در سراسر کشور داریم که در این تعداد جایگاه، مجموعاً در زمان حاضر 15 میلیون و 500 هزار مترمکعب عرضه گاز سی‌ان‌جی معادل با 15 میلیون و 500 هزار لیتر بنزین در روز داریم که این میزان عرضه در دو سال گذشته حدود 24 میلیون مترمکعب در روز بود؛ در واقع حدود 9 میلیون لیتر از ناترازی بنزین ناشی از کاهش مصرف سی‌ان‌جی است.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی سی‌ان‌جی کشور خاطرنشان کرد: با همین تعداد خودرو و جایگاه، معادل 35 میلیون مترمکعب می‌توانیم روزانه گاز سی‌ان‌جی عرضه کنیم که معادل مصرف 35 میلیون لیتر بنزین در روز است.

جان محمدی ادامه داد: با ارائه مشوق‌های قیمتی و غیرقیمتی و ترغیب رانندگان خودرو که عموماً تاکسی‌ها و وانت‌بارها هستند می‌توانیم حدود

15 الی 20 میلیون لیتر از ناترازی بنزین را با همین تعداد جایگاه رفع کنیم.