کنگره آمریکا علیه بازی روبلاکس وارد عمل شد
روبلاکس با بحرانی جدی درباره امنیت کودکان مواجه شده و حالا پای کنگره آمریکا نیز به این پرونده باز شده است. دو سناتور آمریکایی از آغاز تحقیقات درباره عملکرد این پلتفرم خبر دادهاند؛ تحقیقاتی که پس از گزارش بیش از ۶۵ هزار مورد مشکوک به سوءاستفاده از کودکان در سال ۲۰۲۵ و افزایش نگرانیها درباره جرایم مرتبط با روبلاکس کلید خورده است. دو سناتور آمریکایی، هاولی و دوربین، اعلام کردند روبلاکس بهدلیل نگرانیهای جدی درباره امنیت کودکان تحت تحقیقات کنگره قرار میگیرد. سناتورها مدعیاند این پلتفرم در سال ۲۰۲۵ بیش از ۶۵ هزار مورد مشکوک به سوءاستفاده از کودکان را گزارش کرده که بیش از دو برابر سال قبل بوده است. پلیس در سالهای اخیر گزارشهای متعددی درباره جرایم مرتبط با روبلاکس دریافت کرده است. برخی افراد متهم شدهاند که پس از آشنایی با کودکان در این پلتفرم، آنها را در دنیای واقعی هدف قرار دادهاند. پروندههای گزارششده شامل آزار جنسی، آدمربایی و حتی قتل بوده و در برخی موارد نیز افراد مظنون شناسایی و دستگیر شدهاند. این موارد نگرانیها درباره امنیت کودکان در پلتفرمهای آنلاین را افزایش داده است. آنها همچنین روبلاکس را متهم کردهاند که در محافظت از کودکان عملکرد کافی نداشته و امنیت کاربران کمسنوسال را فدای درآمد و افزایش مشارکت کرده است.