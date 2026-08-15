پویش ملی سجاده‌های رضوی با هدف ثبت خاطرات اولین نماز و جمع‌آوری روایت‌های مردمی از تجربه‌های نخستین اقامه نماز آغاز می‌شود.

هدف سجاده‌های رضوی این است که خاطراتی که شاید سال‌ها در گوشه ذهن و خانه‌های مردم باقی مانده، ثبت و جمع‌آوری شود. ان‌شاءالله پس از پایان پویش، از میان خاطرات برتر، مجموعه‌ای در قالب یک کتابچه تدوین و منتشر خواهد شد تا این روایت‌های صمیمی و واقعی، به عنوان بخشی از میراث فرهنگی و معنوی مردم برای نسل‌های آینده باقی بماند.

در بخش رقابتی پویش ۳۰ اثر برتر با انتخاب مردمی برگزیده می‌شوند و به هر یک از این آثار ۱۰ میلیون ریال اهدا خواهد شد. این پویش از ۲۲ مردادماه، همزمان با سالروز شهادت حضرت امام رضا(ع) آغاز می‌شود و نتایج آن ۸ شهریورماه، همزمان با میلاد باسعادت حضرت رسول اکرم(ص) و حضرت امام جعفر صادق(ع) اعلام خواهد شد. علاقه‌مندان می‌توانند عکس سجاده و خاطره خود را از طریق بخش مسابقه ← پویش در سامانه جامع نماز من به نشانی App.namazman.ir ارسال کنند. پویش ملی سجاده‌های رضوی با همکاری ستادهای اقامه نماز قم و مازندران، اداره آموزش و پرورش مازندران و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مازندران برگزار می‌شود.