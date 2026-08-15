تشکر کارگردان فیلم غیرمجاز از کانون پرورش فکری!
کارگردان یک فیلم ضعیف و بیرمق که انتقاد همه منتقدان را برانگیخته و بدون مجوز منتشر شده است در پایان تیتراژ از یک نهاد دولتی مرتبط با کودک و نوجوان تشکر کرده است. تشکری که سؤالاتی را ایجاد کرده است.
به گزارش فارس، کارگردان فیلم بدون مجوز بیداد از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تشکر کرد. این فیلم با مجوز ساخت در ایران تولید شد، اما در نهایت اثری ارائه کرد که به نظر میرسد در بخشهایی با چارچوبها و ضوابطی که معمولاً مبنای صدور مجوز قرار میگیرند، فاصله دارد. پرسش اینجاست که اگر قرار است مجوز ساخت صرفاً مجوزی برای ورود به فرآیند تولید باشد و پس از آن نظارت مؤثری از سوی نهادهای متولی وجود نداشته باشد، اساساً کارکرد این مجوز چیست؟
نکته قابل تأملتر آن است که مجموعههای مرتبط با تولید این اثر نیز ظاهراً واکنش یا توضیح مشخصی درباره این فاصله میان مجوز اولیه و محصول نهائی ارائه نکردهاند؛ گویی مجوز ساخت تنها مجوز ورود به فرآیند تولید بدون دغدغه است و مسئولیت نظارت بر خروجی نهائی، جایی در میان این مسیر گم میشود. البته کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پیش از این نیز در ماجرای انیمیشن «سرو» با حاشیههایی مواجه شده بود؛ اثری که کارگردان و تهیهکننده آن با حمایت مالی نهادهای داخلی و با استفاده از منابع عمومی راهی اسکار شدند و اظهارات و رفتارهای آنان در جریان این رویداد، واکنشهایی را در پی داشت.
حالا پرسش این است که نهادهای متولی فرهنگ و هنر تا چه اندازه بر آثاری که با حمایت یا مجوز آنها تولید میشوند، نظارت دارند و مسئولیت آنها در قبال نتیجه نهائی این آثار دقیقاً تا کجا ادامه پیدا میکند؟