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کد خبر: ۳۳۵۹۹۵
تاریخ انتشار : ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۵
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«محفل ستاره‌ها» به شبکه سه آمد؛ برنامه‌ای برای حال خوب کودکان

فصل جدید برنامه «محفل ستاره‌ها» از امشب ۲۴ مرداد با اجرای احسان مهدی روی آنتن شبکه سه می‌رود؛ برنامه‌ای که به گفته این مجری، می‌تواند فرصتی برای آرامش و حال خوب کودکان پس از روزهای سخت باشد.
احسان مهدی در گفت‌وگو با مهر درباره این برنامه گفت کودکان در شرایط کنونی به فضائی ویژه نیاز دارند و «محفل ستاره‌ها» می‌تواند به‌عنوان یک اتفاق ویژه و «جایزه‌ای برای بچه‌ها» فرصتی برای تغییر حال‌وهوای آنها فراهم کند. وی با اشاره به فصل پیشین برنامه افزود: فصل قبل در شرایط جنگ و دلهره روی آنتن رفت، اما این بار تولید و پخش برنامه در فضائی آرام‌تر انجام می‌شود و کودکان می‌توانند با خیال راحت آن را تماشا کنند. مهدی همچنین حضور دوباره کودکان در استودیو را اتفاقی ارزشمند دانست و گفت پر شدن صندلی‌های برنامه پس از روزهای سخت جنگ، خود نشانه‌ای از بازگشت فضای امن و صمیمی به تلویزیون است. به گفته او، فصل جدید با طراحی متفاوت و با توجه به تجربه فصل‌های پیشین «محفل» و «محفل ستاره‌ها» تولید شده و تیم سازنده از حدود یک ماه پیش روی بخش‌های مختلف آن کار کرده است.

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