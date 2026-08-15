فصل جدید برنامه «محفل ستاره‌ها» از امشب ۲۴ مرداد با اجرای احسان مهدی روی آنتن شبکه سه می‌رود؛ برنامه‌ای که به گفته این مجری، می‌تواند فرصتی برای آرامش و حال خوب کودکان پس از روزهای سخت باشد.

احسان مهدی در گفت‌وگو با مهر درباره این برنامه گفت کودکان در شرایط کنونی به فضائی ویژه نیاز دارند و «محفل ستاره‌ها» می‌تواند به‌عنوان یک اتفاق ویژه و «جایزه‌ای برای بچه‌ها» فرصتی برای تغییر حال‌وهوای آنها فراهم کند. وی با اشاره به فصل پیشین برنامه افزود: فصل قبل در شرایط جنگ و دلهره روی آنتن رفت، اما این بار تولید و پخش برنامه در فضائی آرام‌تر انجام می‌شود و کودکان می‌توانند با خیال راحت آن را تماشا کنند. مهدی همچنین حضور دوباره کودکان در استودیو را اتفاقی ارزشمند دانست و گفت پر شدن صندلی‌های برنامه پس از روزهای سخت جنگ، خود نشانه‌ای از بازگشت فضای امن و صمیمی به تلویزیون است. به گفته او، فصل جدید با طراحی متفاوت و با توجه به تجربه فصل‌های پیشین «محفل» و «محفل ستاره‌ها» تولید شده و تیم سازنده از حدود یک ماه پیش روی بخش‌های مختلف آن کار کرده است.